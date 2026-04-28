Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

„Трябва да поставим нов модел на взаимоотношения – институциите да работят съвместно, да търсят партньорство и консенсусни решения. България има голяма нужда от това“, каза президентът Илияна Йотова.

Тя е на посещение във Видин, където е гост на тържеството по повод 100-годишнината от създаването на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ в града.

В отговор на въпрос за предстоящите ѝ послания към народните представители президентът посочи, че те ще бъдат представени първо в пленарната зала. По думите ѝ обществото очаква нормалност от политиците. „Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я реализираме. Проблемите пред страната са тежки и всеки, който не работи в интерес на гражданите, няма място в българската политика“, заяви Йотова.

Президентът подписа указа за свикване на Народното събрание

На въпрос за готовността за връчване на мандат за съставяне на правителство тя отбеляза, че това зависи от празничните дни и от предстоящо ѝ участие в международен форум в Ереван, Армения. Там ще бъдат обсъдени теми, свързани с бъдещето на Европейския съюз, както и по-специфични въпроси, които също са част от националната ни политика – вертикалният газов коридор, борбата с наркотрафика и трафика на хора.

„Най-вече – как си представяме да върнем лидерската позиция на Европа през следващите години, за което съм убедена, че ще работи новото правителство“, подчерта Йотова.

Какво каза Йотова за бъдещето на Европа

„Няма причина този процес да се бави. В най-кратки срокове ще бъдат свикани консултациите с всички парламентарни групи. Проведох задълбочени разговори при назначаването на служебния кабинет и се надявам, че и сега те ще бъдат също толкова съдържателни и позитивни. След това ще връча първия мандат, който се надявам да бъде изпълнен възможно най-бързо“, допълни президентът Илияна Йотова.