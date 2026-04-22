Тръмп обяви, че удължава примирието с Иран за неопределен срок

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще удължи споразумението за прекратяване на огъня с Иран за неопределен срок, за да се даде възможност за по-нататъшни мирни преговори, въпреки че към момента не е ясно дали Иран или Израел – съюзникът на САЩ в продължаващата вече два месеца война – ще се съгласят, предаде "Ройтерс".

Тръмп заяви в своя публикация в социалните мрежи, че САЩ са се съгласили с молба на пакистанските посредници „да отложим атаката си срещу Иран, докато лидерите и представителите им не излязат с унифицирано предложение... и преговорите не приключат, по един или друг начин“.

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф от своя страна благодари на Тръмп за това, че е приел молбата на страната му за удължаване на срока на действието на споразумението за прекратяване на огъня във войната между САЩ и Израел срещу Иран, за да могат текущите дипломатически усилия да продължат, предаде "Ройтерс".

„Искрено се надявам, че и двете страни ще продължат да спазват прекратяването на огъня и ще успеят да сключат всеобхватно „мирно споразумение“ по време на втория кръг от преговорите за трайно прекратяване на конфликта, насрочени в Исламабад“, написа Шариф в публикация в X.

Пакистан бе домакин на мирни преговори в Исламабад за слагане на край на войната, която отне живота на хиляди хора и разтърси световната икономика.

Въпреки че обяви това, което изглеждаше като едностранно удължаване на примирието, Тръмп в същата публикация заяви, че военноморските сили на САЩ ще продължат да поддържат блокадата на иранската търговия по море. Иран смята блокадата за акт на война.

Към момента няма реакции на обявлението на Тръмп от страна на висши ирански служители, въпреки че някои първоначални реакции от Техеран подсказаха, че коментарите на американския президент се приемат скептично.

Агенция Тасним, която е свързана с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, заяви, че Иран не е поискал удължаване на примирието и повтори заплахите американската блокада да бъде премахната със сила. Съветник на главния преговарящ от иранска страна, председателят на парламента Мохамад Багер Калибаф, заяви, че обявлението на Тръмп няма голямо значение и може да е тактически ход.

Военната реторика на Тръмп се колебае между две крайности, посочва "Ройтерс". В изпълнена с ругатни заплаха срещу Иран само преди две седмици той обеща, че „цяла цивилизация ще загине тази нощ“, докато в други моменти американският президент изглеждаше решен да сложи край на насилието и несигурността на пазарите.

Със снощното си обявление си Тръмп отново в последния момент се отказа да изпълни заплахите си да бомбардира електроцентралите и мостовете на Иран.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш и други лидери осъдиха тези заплахи, като отбелязаха, че международните хуманитарни закони забраняват атаки, насочени срещу цивилни лица и гражданска инфраструктура.