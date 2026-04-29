Любопитно

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Забравете за строгите ограничения и чуждото мнение: Психологът Сергей Ланг разкрива защо малките удоволствия, качественият сън и движението са ключови за психическото здраве и как да „изключите алармата“ на вътрешното напрежение в няколко стъпки

29 април 2026, 06:30
Източник: iStock photos/Getty images

М ного хора днес изпитват тревожност и вътрешно напрежение, което значително усложнява ежедневието им. Сергей Ланг, основател на психологически център, подчерта в интервю за „Радио 1“, че преодоляването на тревожността е бавен процес, поради което професионалната подкрепа е особено важна.

„Някои хора се заемат с огромен ентусиазъм със задачата да „изключат алармата“, но след това се отказват. Това е нормално. Професионалистът няма да ви позволи да се отклоните от пътя и ще го извърви заедно с вас“, отбелязва Ланг.

Източник: iStock

Ето 5-те най-добри съвета от психолога, които ще ви помогнат да овладеете тревожността:

  • Угодете на вътрешното си дете – това означава да си позволите да правите нещата, които наистина искате, без постоянно да се съобразявате с мнението на околните;
  • Добавете повече физическа активност – движението и активният начин на живот помагат за редуциране на стреса. Застояването на дивана само позволява на тревожните мисли да се настанят по-дълбоко в главата ви;
  • Не се измъчвайте със строги хранителни ограничения – любимите храни и малките лакомства могат да бъдат важна опора, която да ви помогне да преминете през трудните моменти;
  • Спазвайте режим на сън – спете поне по 8–9 часа. Имайте предвид, че изграждането на стабилен график обикновено отнема около 21 дни;
  • Ограничете информационния поток – намалете четенето на новини, особено политически и извънредни хроники. В противен случай ще бъде още по-трудно да се справите с вътрешното напрежение.
Източник: iStock

 

Тревожност Вътрешно напрежение Психологическа подкрепа Преодоляване на тревожността Сергей Ланг Съвети от психолог
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

