Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

М ного хора днес изпитват тревожност и вътрешно напрежение, което значително усложнява ежедневието им. Сергей Ланг, основател на психологически център, подчерта в интервю за „Радио 1“, че преодоляването на тревожността е бавен процес, поради което професионалната подкрепа е особено важна.

„Някои хора се заемат с огромен ентусиазъм със задачата да „изключат алармата“, но след това се отказват. Това е нормално. Професионалистът няма да ви позволи да се отклоните от пътя и ще го извърви заедно с вас“, отбелязва Ланг.

Ето 5-те най-добри съвета от психолога, които ще ви помогнат да овладеете тревожността:

Угодете на вътрешното си дете – това означава да си позволите да правите нещата, които наистина искате, без постоянно да се съобразявате с мнението на околните;

Добавете повече физическа активност – движението и активният начин на живот помагат за редуциране на стреса. Застояването на дивана само позволява на тревожните мисли да се настанят по-дълбоко в главата ви;

Не се измъчвайте със строги хранителни ограничения – любимите храни и малките лакомства могат да бъдат важна опора, която да ви помогне да преминете през трудните моменти;

Спазвайте режим на сън – спете поне по 8–9 часа. Имайте предвид, че изграждането на стабилен график обикновено отнема около 21 дни;

Ограничете информационния поток – намалете четенето на новини, особено политически и извънредни хроники. В противен случай ще бъде още по-трудно да се справите с вътрешното напрежение.