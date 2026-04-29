Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели, че има „бабешко“ хоби

29 април 2026, 06:52
К рал Чарлз III предложи очарователен поглед към личните си интереси, когато се сближи с Том Дейли заради неочаквана споделена страст - плетенето, по време на първия ден от държавното си посещение в САЩ.

Непринуденият разговор се състоя на градинско парти, организирано в резиденцията във Вашингтон на британския посланик сър Крисчън Търнър, като постави спокоен край на ден, изпълнен с дипломация на високо ниво.

Сред 650-те гости имаше политици, ръководители на благотворителни организации и културни дейци, но именно разговорът на Чарлз с Том привлече вниманието, разкривайки по-мека и по-достъпна страна на монарха.

Том, който стана също толкова известен с плетенето си, колкото и с олимпийските си постижения, по-късно сподели подробности от разговора им, като обясни, че кралят е опитвал занаята като дете, пише списание HELLO!.

„Той каза, че е опитал да плете, когато е бил на осем години, и не е бил много добър“, разкри Том. „Но каза, че може отново да се върне към него, знае, че е много полезно за психичното здраве“.

Олимпийският шампион, който сега живее в Лос Анджелис със съпруга си и двете им деца, описа плетенето като свое „средство за изразяване на креативност, осъзнатост и медитация“ и дори намекна за бъдещо сътрудничество с краля.

„Искам да се опитам да го върна в училищната програма и може би той може да ми помогне да направя това“, добави той.

Градинското парти отбеляза ключов момент от четиридневното посещение на кралската двойка, което се провежда в чест на 250-годишнината от американската независимост. По-рано през деня Чарлз и кралица Камила присъстваха на церемония по посрещане в Белия дом, преди да се отправят към резиденцията на посланика за вечерния прием.

Камила междувременно запази освежаващо откровен тон, като призна, че се чувства „доста изморена от часовата разлика“ след дългото пътуване, дори докато прекарваше време в разговори с ръководители на организации, борещи се с домашното насилие и експлоатацията на деца, каузи, близки до сърцето ѝ.

Сред гостите на събитието бяха високопоставени политически фигури като Тед Круз, Нанси Пелоси и Майк Джонсън, както и спортни звезди, включително футболистката Есме Морган.

Макар че тонът на вечерта беше празничен, самото посещение носи значителна политическа тежест. Очаква се кралят да се обърне към двете камари на Конгреса, където ще опише отношенията между Обединеното кралство и САЩ като „един от най-великите съюзи в човешката история“, като същевременно ще подчертае значението на единството пред лицето на глобалните предизвикателства.

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Несигурността около Иран разклати пазарите, петролът отново тръгна нагоре

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

САЩ издават юбилейни паспорти с образа на Тръмп

Те ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли

Opel Frontera е предопределен да носи обемите в продажбите

Моделът залага на атрактивен дизайн, комфортно поведение и щедро вътрешно пространство, което се допълва от възможността за конфигуриране на салона със 7места, а това значи данъчно облекчение

Посланикът на САЩ в Украйна подава оставка

Джули Дейвис пое задълженията през май 2025 г.

Служебното правителство провежда едно от последните си заседания

Тестостеронът не ви прави агресивни: 5 факта за мъжкия хормон

След 30-40-годишна възраст тестостеронът при мъжете обикновено намалява, но не толкова, колкото по време на менопаузата при жените

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

Мазнините по корема често се обсъждат като естетически проблем, но лекарите го виждат по различен начин

Казусът „Сарафов“ влиза във ВСС – ще бъде ли образувано дисциплинарно производство срещу него

Предложението е внесено от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Тя ще се състои в сряда след заседанието на парламентарната група

Как да спрете мускулен спазъм за секунди

Най-често това е просто пренапрежение, лека дехидратация или просто извиване на крака насън, дразнещо нервните окончания

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Забравете за строгите ограничения и чуждото мнение: Психологът Сергей Ланг разкрива защо малките удоволствия, качественият сън и движението са ключови за психическото здраве и как да „изключите алармата“ на вътрешното напрежение в няколко стъпки

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. В София максималната температура ще е около 18°

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Тръмп: Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник

Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим

Членове на местното движение за съпротива многократно са регистрирали изстрелвания от това място

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Шофиралата жена е признала вината си и всички факти и обстоятелства

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

80% от обема на язовирите е запълнен

Риалити звездата Теодор-Чикагото отпадна от Hell’s Kitchen

Дневен хороскоп за 29 април, сряда

Непредвидим дуел между Атлетико Мадрид и Арсенал в ШЛ

Анри: Олисе накара Мендеш да изглежда като изгубен юноша, дузпата срещу Дейвис е срам

Къде ще вали пролетен сняг в следващите дни

Георги Клисурски посъветва редовния кабинет да съкрати "раздутите разходи", преди да предприема нови мерки

