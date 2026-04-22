Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

И зпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов официално се оттегля от поста си. Новината дойде по време на днешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) – първото след предсрочните парламентарни избори от 19 април. Въпреки че темата не присъстваше в предварителния дневен ред, тя се превърна във водеща под натиска на новата политическа реалност.

В официално писмо, внесено до кадровиците днес, 22 април 2026 г., Сарафов посочва:

„Уважаеми членове на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, считано от днес оттеглям съгласието си да изпълнявам функциите на главен прокурор на Република България.“

Развръзката настъпи, след като представители на бъдещото мнозинство в 52-рия парламент призоваха за неговото незабавно оттегляне. Преди старта на заседанието бъдещият народен представител Иван Демерджиев отправи директен ултиматум:

„Времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! Той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт.“

Демерджиев подчерта, че всяко по-нататъшно забавяне застрашава обществения интерес и нарушава законовата рамка. Настоящият институционален блокаж е поредният обрат в една кариера, която преминава през всички нива на правосъдната система в продължение на три десетилетия.

Кариерен път: От полицията до върха на прокуратурата

Борислав Сарафов е роден на 16 август 1969 г. в София. Професионалният му път започва в структурите на МВР, като през 1994 г. завършва Висшия институт на министерството. Началото на кариерата му е свързано с работа в Главно управление на местата за лишаване от свобода, след което преминава през следствените служби.

В годините до 2013 г. той трупа опит в Районна, Софийска окръжна и Върховната касационна прокуратура. Важен момент в професионалното му израстване е периодът, в който оглавява Апелативната специализирана прокуратура, а по-късно става заместник на главния прокурор. През 2017 г. поема ръководството на Националната следствена служба (НСлС) – пост, който заема и до днес, успоредно с функциите си на главен прокурор. Биографията му включва множество специализации, включително обучения в САЩ, свързани с борбата с организираната престъпност и прането на пари.

Конфликтът с Иван Гешев и изборът за временен наследник

Ключовият прелом в кариерата на Сарафов настъпва през пролетта на 2023 г. След взрива в близост до автомобила на тогавашния главен прокурор Иван Гешев, Сарафов първоначално застава плътно зад тезата на своя началник. Само дни по-късно обаче настъпва обрат, който променя из основи йерархията в прокуратурата. Той публично се разграничава от Гешев, заявявайки, че се чувства подведен, и отправя директни обвинения към него, придружени с твърдения за заплахи срещу живота му.

Този разрив доведе до светкавични процеси във ВСС, в резултат на които Гешев бе отстранен, а на 16 юни 2023 г. Прокурорската колегия избра Борислав Сарафов за изпълняващ функциите главен прокурор.

Облаците над институцията: Критики и съмнения

Периодът на управление на Сарафов не премина без сериозни въпросителни относно неговата репутация. Публикации в разследващи медии насочиха фокуса върху имотното състояние на семейството му, включително придобиването на активи от негови близки на стойност, която породи съмнения в обществото. Въпреки това, проверките на специалния прокурор Даниела Талева не откриха законови нарушения за образуване на наказателни производства. Тези разкрития обаче подхраниха протестите на гражданското общество, което видя в неговата фигура приемственост на стария модел.

Законовата безизходица: Защо Сарафов остана на поста?

Кризата достигна своята кулминация с изтичането на законовия срок за временно изпълнение на длъжността. След промени в закона от януари 2025 г. бе въведено ограничение, според което и.ф. главен прокурор не може да заема поста повече от 6 месеца. Математически това означаваше, че Сарафов трябваше да напусне на 21 юли 2025 г. Прокурорската колегия на ВСС обаче прие тезата, че законът няма обратна сила.

Това решение срещна остър отпор от Иван Демерджиев и правосъдния министър Андрей Янкулов. Министър Янкулов заяви:

„Най-нормалното нещо е г-н Сарафов да прояви някаква отговорност. Надявах се, че това е най-лесният изход, защото зависи единствено от неговата воля.“

Ситуацията се усложни допълнително след позицията на Върховния касационен съд (ВКС) през септември 2025 г., който обяви Сарафов за нелегитимен на поста му. Прокуратурата отхвърли този акт като политически мотивиран, което доведе до пълен институционален блокаж и несигурност в съдебната власт.

Какво предстои

След победата на Румен Радев и „Прогресивна България“ на изборите тази неделя, реформата в съдебната система стана основен приоритет. В ефира на NOVA експерти коментираха бъдещето на системата.

Иван Брегов (ИПИ) посочи, че към настоящия момент няма полезен правен ход за отстраняване, освен избора на нов ВСС или личната оставка. „Контролът трябва да бъде в посока на отчетността, защото цената на недоверието я плащат всички в системата“, заяви той.

Според Бойко Найденов, бивш следовател и прокурор, оставката е била дълго чакана.

„Крайно време е политическата власт да разбере, че съдебната власт трябва да бъде оставена настрани и да бъде контролирана чрез реподбор“, заключи той.

С днешния акт на Борислав Сарафов се отваря процедурата за избор на нов ВСС, инспекторат и стартиране на заявената от новата власт съдебна реформа.