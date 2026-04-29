Тръмп: Крал Чарлз III е съгласен, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че британският крал Чарлз Трети е съгласен, че Иран не бива да притежава ядрено оръжие, засягайки деликатната тема за конфликта в Близкия изток в свое изказване по време на официална вечеря в Белия дом, организирана в чест на монарха, предаде "Ройтерс".

Събитието се състоя на втория ден от четиридневната визита на Чарлз в САЩ и в момент на напрежение в отношенията между двете страни, след като Тръмп многократно отправи критики срещу британския премиер Киър Стармър за това, което американският държавен глава нарича липса на помощ „за воденето на войната срещу Иран“.

„В момента работим малко по въпросите на Близкия изток и се справяме много добре“, заяви Тръмп по време на вечерята.

„От военна гледна точка ние победихме този противник и никога няма да му позволим, Чарлз е съгласен с мен дори повече, отколкото аз самият, да притежава ядрено оръжие“, добави той.

В собствените си коментари след Тръмп Чарлз III обаче не спомена Иран или войната.

В речта си пред Конгреса на САЩ по-рано монархът не говореше директно за войната с Иран, но спомена критиките на Тръмп към НАТО и подчерта значимостта на продължаващата помощ на САЩ за Украйна, както и опасността от изолационизма.

И Великобритания, и САЩ от години поддържат становището, че Техеран не трябва да разработва ядрени оръжия.

Техеран не разполага с ядрени оръжия и отрича да се стреми към придобиването им, но твърди, че има правото да разработва ядрени технологии за мирни цели, включително обогатяване на уран, като страна по Договора за неразпространение на ядрено оръжие.

Междувременно американският в. „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на официални представители на САЩ, написа, че Тръмп е наредил на съветниците си да се подготвят за продължителна блокада на Иран.

По време на неотдавнашни срещи президентът е решил да продължи да оказва натиск върху икономиката на Иран и износа на петрол чрез блокада на корабоплаването към и от пристанищата на Ислямската република, се казва в материал на вестника, като се добавя, че държавният глава смята, че другите варианти, включително възобновяване на бомбардировките или оттегляне от конфликта, носят по-голям риск, отколкото поддържането на блокадата.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди достоверността на тази информация чрез независими източници.