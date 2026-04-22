България

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

В емоционално обръщение до колегите си и.ф. главен прокурор обяви, че решението му е взето отдавна, но е изчаквал края на политическата криза, за да не дестабилизира системата

22 април 2026, 10:37
Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1

Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1
Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка
Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно - спор за строеж край Марица в Пловдив

Всичко може да е узаконено, но това не значи, че е законно - спор за строеж край Марица в Пловдив
МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители
Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново
Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

„Времето за нов етап настъпи“ – с тези думи изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов сложи край на тригодишното си управление на държавното обвинение. В официално изявление, разпространено веднага след подаването на оставката му във ВСС, той посочва като основни причини за акта си целенасочения натиск и „очернящата кампания“, на които е бил подложен. Сарафов подчертава, че е отложил оттеглянето си до момента, в който политическата криза е намерила своето „успешно разрешение“, за да гарантира професионалната консолидация на институцията.

Ето целия текст на изявлението на Борислав Сарафов: 

ИЗЯВЛЕНИЕ

на и.ф. главен прокурор на Република България

Борислав Сарафов

УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ И СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ,

Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.

След по-малко от два месеца се навършват три години от възлагането да изпълнявам функциите на административен ръководител на Прокуратурата на Република България. През юни 2023 г. поех тази отговорност в изключително усложнена институционална и обществено-политическа среда, белязана от напрежение, ерозия на общественото доверие и опити за въвличане на прокуратурата в процеси извън нейните конституционни функции.

С ясното съзнание за ролята на прокуратурата като гарант за законността и обществения ред положих последователни усилия за институционална стабилизация, професионална консолидация и възстановяване на доверието в дейността ни. С Вашата подкрепа тези усилия дадоха резултат и днес прокуратурата е в по-устойчиво и професионално състояние. Израз на това е високата оценка и уважението, с която институцията се ползва от страна на международните партньори.

Решението си взех още преди време, след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на Прокуратурата на Република България в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

Искрено се надявам в кратки срокове да се пристъпи към реализиране на дълго отлаганите решения и избори в съдебната власт при спазване на принципите на прозрачност, законност и държавническа отговорност и при безусловно гарантиране независимостта на българските магистрати, които са най-големите поддръжници на реализирането на съдебна реформа, в която водещи ще са професионалните критерии и изпълнението на обществените очаквания за утвърждаване на върховенството на правото и постигането на справедливост.

Убеден съм, че Прокуратурата на Република България ще продължи да изпълнява своите конституционни функции с необходимата отговорност, последователност и независимост. За мен остава ангажиментът да продължа да служа на съдебната власт и на българските граждани в рамките на закона и професионалния си дълг.

Колеги, благодаря Ви за професионализма, устойчивостта и подкрепата!

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1

Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Украйна с първи коментар за победата на Румен Радев

Украйна с първи коментар за победата на Румен Радев

Криптовалути: Заслужава ли си да инвестирате и как да започнете разумно

Криптовалути: Заслужава ли си да инвестирате и как да започнете разумно

От основателите на Alpina: Bovensiepen Zagato за скромните 370 000 евро

От основателите на Alpina: Bovensiepen Zagato за скромните 370 000 евро

carmarket.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

ЦИК обявява в събота имената на народните представители в 52-рото НС

ЦИК обявява в събота имената на народните представители в 52-рото НС

Парламентарни избори Преди 17 минути

Окончателните резултати от изборите ще бъдат обявени в четвъртък

"Свързани като с пъпна връв": Мадяр иска да върне на картата Австро-Унгарската империя

"Свързани като с пъпна връв": Мадяр иска да върне на картата Австро-Унгарската империя

Свят Преди 24 минути

Новият премиер на Унгария иска да изгради по-тесни връзки с Австрия и други централноевропейски държави, за да засили влиянието на региона в Брюксел

<p>Блокадата на САЩ&nbsp;взема на прицел основните източници на приходи на Иран?</p>

Финансовият министър на САЩ: Блокадата ни взема на прицел основните източници на приходи на Иран

Свят Преди 1 час

Тръмп по-рано заяви, че удължава срока на действие на прекратяването на огъня с Иран

Ремзи от Hell’s Kitchen: Станах готвач, за да мога да обиколя света и да видя различните култури! (ВИДЕО

Ремзи от Hell’s Kitchen: Станах готвач, за да мога да обиколя света и да видя различните култури! (ВИДЕО

Любопитно Преди 1 час

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

България Преди 1 час

Той се е движил в насрещното

<p>Кристалина Георгиева: България&nbsp;е в силна икономическа позиция</p>

Кристалина Георгиева: България се присъедини плавно към еврозоната и е в силна икономическа позиция

Пари Преди 1 час

Според нея е важно бюджетната политика да се насочи към дългосрочни приоритети

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Свят Преди 2 часа

През изминалата седмица над десет държави заявиха, че са готови да се присъединят към международна мисия, водена от Великобритания и Франция

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Свят Преди 2 часа

Президентът Тамаш Шуйок написа във Facebook, че на тази дата новият парламент ще се събере за своето учредително заседание

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Технологии Преди 2 часа

На гумите обикновено се гледа само като разход, а в действителност те са основополагащи за нашата/ваша безопасност на пътя. Затова, когато дойде време за смяна, не пестете, парите ще ви се върнат

.

Ширако: Японският деликатес, който „подмладява“, но не е за всеки

Любопитно Преди 2 часа

В Япония го наричат „бели деца“, а вкусът му е сравняван с изискан яйчен крем. Зад поетичното име ширако обаче стои една от най-необичайните съставки в световната кулинария – семенната течност от мъжки риби

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

България Преди 2 часа

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Технологии Преди 2 часа

OpenAI представи новата система за генериране на изображения на чатбота си, като обещава значителен скок в способностите, скоростта на работа и уменията. Ботът вече ще обмисля много по-прецизно каква е задачата и ще работи с най-различни стилове

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Любопитно Преди 2 часа

Лукът е суперхрана, богата на кверцетин и витамини, която укрепва костите, защитава сърцето и бори бактериите. Въпреки ползите, хората с чувствителен стомах или рефлукс трябва да внимават с консумацията му в суров вид

<p>Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско</p>

Заваля сняг на проходите Превала и Пампорово

България Преди 3 часа

При необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване на засегнатите участъци

<p>Вижте кой има имен ден днес</p>

Отдаваме почит на преподобния Теодор Сикеот

Любопитно Преди 3 часа

Той се родил в първата половина на VI век в село Сикеа, област Галатия в Мала Азия

Рокади, заем, сливане: СОС се събира извънредно заради Четвърта градска болница

Рокади, заем, сливане: СОС се събира извънредно заради Четвърта градска болница

България Преди 3 часа

Столичният общински съвет ще обсъди смяна на ръководството на лечебното заведение и вливането му във Втора МБАЛ

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Японска и Американска Акита: прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Диляна Попова готви и дефилира в Тоскана

Edna.bg

Любов, съд и милиони погледи: историята на Амбър Хърд без филтър

Edna.bg

Олимпийски медалист се претрепа с велосипед, употребил е алкохол

Gong.bg

Фен на ЦСКА строшил бутилка в главата на привърженик на Лудогорец

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор

Nova.bg

Прокурорската колегия на ВСС прие оставката на Сарафов и предложи Ваня Стефанова да го наследи

Nova.bg