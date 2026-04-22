22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Е вропа през 1914 г. прилича на буре с барут, чакащо искрата. Убийството на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд в Сараево се превърна в онази съдбовна искра, която за броени седмици подпали континента.

Сложните съюзи и договори за взаимопомощ повлякоха великите сили една след друга в бездната на войната. Очакванията за бърза победа и „война на движението“ обаче бързо се сблъскаха с жестоката реалност. До края на годината фронтът се беше разтегнал от бреговете на Северно море до границата с Швейцария, превръщайки се в една непрекъсната линия от окопи, бодлива тел и кал.

Светът се озова в патова ситуация – т.нар. „позиционна война“, в която метри земя се заплащаха с хиляди човешки животи, а победата изглеждаше недостижима. Армиите бяха блокирани в един нов, индустриален ад, където старомодната тактика на смелата атака „на нож“ се разбиваше в автоматичната мощ на картечниците.

Науката в служба на унищожението

В този задънен коловоз на историята, воюващите страни започнаха трескаво да търсят „чудодейно оръжие“, което да пробие вражеската отбрана. Германия, притежаваща най-мощната химическа индустрия в света по онова време, насочи погледа си към лабораториите. Тук на сцената излиза фигурата на Фриц Хабер – брилянтен химик, човекът, който спаси света от глад чрез синтеза на амоняк, но чието име завинаги остана свързано и с най-тъмната страница на войната.

Хабер вярваше, че науката трябва да служи на отечеството без морални задръжки. За него войната не беше въпрос на чест, а на химия. Той убеди военното командване, че хлорният газ – отпадъчен продукт от производството на багрила – може да бъде използван като оръжие. Логиката беше цинична: ако не можем да пробием окопите с артилерия, ще ги пробием с вятъра.

Когато науката отвори вратите на ада на бойното поле

На 22 април 1915 г., близо до белгийския град Ипр, слънцето се промъква през сивите облаци на един типичен пролетен ден. Френските и канадските войници, разположени по позициите си, наблюдаваха със затаен дъх германските линии. Изведнъж, пред окопите на противника, в дълга линия се появиха странни, бледозеленикави облаци, които започнаха бавно да се движат по посока на съюзниците.

В началото мнозина помислиха, че това е димна завеса, скриваща подготвяна атака. Но когато тежкият, жълто-зелен облак достигна до тях, истината се разкри по най-ужасяващия начин. Хлорният газ, по-тежък от въздуха, започна да се спуска в окопите, изпълвайки всяко кътче, всяка дупка.

Войниците, неподготвени за подобна атака, започнаха да се задъхват, да повръщат кръв и да се борят за всяка глътка въздух, докато белите им дробове изгаряха отвътре. Паниката е абсолютна. Десетки хиляди са поразени за минути, а в защитната линия се отварязееща дупка с ширина от шест километра.

Цената на една нова ера

Последствията от 22 април 1915 г.а бяха катастрофални, не само за хората на фронта, но и за морала на човечеството. Германската армия успя да се възползва от пробива, макар и за кратко, защото самите те бяха изненадани от успеха на своето ужасяващо изобретение и не разполагаха с достатъчно резерви.

Но истинският шок дойде по-късно. Новината за използването на „отровен газ“ обиколи света и предизвика вълна от възмущение. Дотогава войната, колкото и брутална да беше, все пак се водеше по някакви правила – засягаше предимно тези, които държаха оръжието. Сега обаче се роди „тоталната война“, в която човешкото тяло ставаше обект на химически експерименти.

След Ипр, войната никога вече не беше същата. Оръжието, което трябваше да я прекрати, само я удължи и я направи още по-страшна. В отговор на хлора, съюзниците разработиха свои собствени газове – фосген, и по-късно, най-страшния от всички – иприт, който изгаряше кожата при допир. Окопната война се превърна в надпревара в производството на по-ефективни средства за масово поразяване и по-добри противогази.

22 април сложи край на романтичната представа за войната като за рицарски двубой. Той остави след себе си хиляди осакатени, ослепени и травмирани ветерани, и постави началото на една епоха, в която научният прогрес може да бъде използван за заличаването на човешкия живот с хладнокръвна прецизност.

„Ице, ти си голям мъж. Ти си българин! Към тебе тичат хора! Не заспивай!“

За планинарската общност, а и за всеки, който познава цената на човешката амбиция, 22 април е денят, в който един „тигър“ на българския алпинизъм остана завинаги в прегръдките на най-високия връх на планетата.

Христо Проданов не просто покори Еверест; той се превърна в легенда, в символ на една епоха, в която човешкият дух се измерваше с лед, скали и несломима воля. Името му днес звучи като молитва, изречена сред върховете, а историята му е болезнено напомняне за това колко крехък е животът пред лицето на величието.

Началото: От стръмните пътеки на Стара планина до върха на света

Христо Проданов не е роден планинар по случайност, а по призвание. Роден в Карлово, под сянката на Балкана, той отрано открива, че светът е по-голям и по-красив, ако го гледаш отвисоко. Още като момче, стъпвайки по пътеките на Стара планина, той започва да калява тялото и характера си.

Алпинизмът за него не е бил просто спорт или хоби; той е бил неговият начин на съществуване. Христо се отличава с невероятна физическа мощ, но най-вече с онази специфична, желязна дисциплина, която прави от обикновения катерач истински алпинист. Той не се страхува от трудностите, той ги търси, за да ги преодолее. Така, стъпка по стъпка, от първите изкачвания у нас, през сериозните алпийски маршрути в Европа и Азия, той се подготвя за своя „последен изпит“ – Еверест.

Експедицията: Изборът на „Жестокия път“

Когато българската експедиция потегля към Хималаите през 1984 г. очакванията са огромни, а напрежението – осезаемо. Христо е в стихията си. Той избира най-трудния възможен маршрут – Западния гребен, известен сред алпинистите като „Жестокия път“.

На 20 април, сам и без кислороден апарат – нещо, което по онова време се смята за граничещо с невъзможното при такъв труден маршрут – Проданов стъпва на „Покрива на света“. Той е първият българин на Еверест. Светът празнува, но в планината времето тече по друг начин. Радостта от успеха е кратка, защото слизането започва да се превръща в капан.

На слизане нощта го застига, а силите му привършват, след като посреща трето денонощие без кислородна маска при височина над 8000 метра. Извилата се буря, ниските температури и тъмнината го принуждават да спре на височина 8700 м. и да търси място за пренощуване на открито. Последното за деня обаждане от него по радиостанцията е в 21:10 ч., изпращайки следното съобщение: „От нищо нямам нужда, от нищо. Тука търся място, където да се сгъна, да изкарам утрото, защото иначе не може в тъмното“.

В т. нар. „Зона на смъртта“ (над 8000 м.) българският алпинист остава и на 21 април, като междувременно е организирана спасителна акция. Най-дейно участие в издирването взима неговия близък приятел Людмил Янков.

На 21 април Христо Проданов се обажда в Базовия лагер към 10:30 ч.:

-Аз съм над голямата сива кула. Не съм далече. Не съм далече.

- Дръж се Ицо, идват, идват към тебе. Дръж се.

- Стефчо, аз не съм в лагер пет. Не съм в лагер пет. Аз...

- Вижда ли се от теб пети лагер - палатката, палатката.

-Не мога да го видя от тука. Аз съм на жълтия пояс.

-Ице, ти си голям мъж. Голям мъж си ти. Не заспивай! Ти си българин! Всичко е ОК! Към тебе тичат хора! Хора тичат към тебе. Моля те, не заспивай.

Братството на върха: Спасителната акция, която не се случи

Една от най-болезнените и същевременно възвишени части от историята на Христо Проданов е опитът за неговото спасяване. Когато става ясно, че той не може да се завърне сам, неговите приятели и колеги от експедицията не се колебаят нито за миг.

Людмил Янков, човек с огромно сърце, тръгва нагоре в ужасяващи метеорологични условия, поемайки огромен риск за собствения си живот. Той се катери с една-единствена цел – да достигне Христо, да му подаде ръка, да го върне при хората.

Тази саможертва на Людмил е есенцията на алпинисткото братство – знанието, че в планината си толкова силен, колкото е силен и човекът до теб. Въпреки че усилията им остават безуспешни, този жест на приятелство остава не по-малко значим от самото изкачване на върха. Христо остава там, в „Зоната на смъртта“, превръщайки се в част от самия връх.

Още събития на 22 април:

1876 г. – В Панагюрище е осветено въстаническото знаме за Априлското въстание, изработено от Райна Княгиня.

1945 г. – Втора световна война: След като научава, че съветските войски са превзели Еберсвалд без бой, Адолф Хитлер признава поражението в своя подземен бункер и обявява, че самоубийството е единственият изход.

1969 г. – В Хюстън (САЩ) е извършена първата трансплантация на човешко око.

1978 г. – В Афганистан комунистите извършват преврат с помощта на СССР.

Родени:

1870 г. – роден е създателят на СССР Владимир Илич Ленин

1899 г. – роден е руският писател Владимир Набоков

1904 г. – роден е американският ядрен физик, „баща“ на атомната бомба Робърт Опенхаймер

1920 г. – роден е българският поет Валери Петров

1937 г. – роден е американският актьор Джак Никълсън

1969 г. – родена е българската тв водеща Ани Салич

Починали: