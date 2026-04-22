Кой ще наследи Сарафов? Две дами сред фаворитите за горещия стол на обвинител №1

Със солиден опит в обвинението, съда и като бивш кадровик, настоящият заместник на главния прокурор се превръща в естествен фаворит за временен титуляр на поста

Правосъдният министър Андрей Янкулов с коментар за оставката на Сарафов

Изявление на Сарафов за оставката: Оттеглям се, за да спра натиска и очернящата кампания срещу прокуратурата

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка

Сарафов между закона и властта: Цялата хроника на един спорен мандат и ултиматумите за оставка

С лед официалното оттегляне на Борислав Сарафов, голямата въпросителна в Съдебната палата е кой ще поеме функциите на обвинител №1 в този критичен преходен период. Тъй като Ваня Стефанова е по-старшият заместник на главния прокурор, процедурата изисква кадровиците първо да поискат нейното съгласие за заемане на поста. Прокурорската колегия на ВСС предстои да изпрати официално писмо и да изчака нейния отговор, преди да пристъпи към други кандидатури.

Ваня Стефанова носи със себе си специфичен профил, свързан с оперативната работа и специалните служби.

Основни акценти в професионалната ѝ биография:

Опит в ДАНС: Стефанова притежава уникален за висш магистрат опит – тя бе заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (2013-2015 г.). Това ѝ дава дълбоки познания за работата на службите и механизмите на държавната сигурност.

Ваня Стефанова Източник: БТА

Специализиран профил: Преди да стане заместник-главен прокурор през януари 2025 г., тя оглавяваше ключовия отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура. Този отдел традиционно се занимава с най-сложните дела срещу организираната престъпност и корупцията.

Кариерно израстване: Започнала като следовател и преминала през Районна прокуратура - Сливница и Софийска градска прокуратура, тя познава отлично оперативната работа на терен.

Защо е ключов кандидат?

Изборът на Ваня Стефанова би бил сигнал за твърд курс към подобряване на работата по дела с висок обществен интерес. Тя встъпи на настоящия си пост съвсем скоро (януари 2025 г.), което я прави „ново лице“ в ръководството на прокуратурата, необвързано с институционалните конфликти от миналото. Ако ВСС търси приемственост, съчетана със засилен фокус върху сигурността и корупцията, Стефанова е водещият вариант.

Магдалена Лазарова: Вероятният консенсусен избор при отказ на старшинството

Ако Ваня Стефанова отклони предложението, името, което изплува като вероятен и консенсусен избор на Прокурорската колегия, е това на другия заместник – Магдалена Лазарова. Тя е фигура с рядко срещан в системата профил. Лазарова встъпи в длъжност като заместник-главен прокурор при Върховната касационна прокуратура на 12 май 2025 г. – факт, който я поставя извън преките институционални конфликти, довели до падането на нейните предшественици.

Магдалена Лазарова Източник: БТА

Кариера, изградена „стъпка по стъпка“

Професионалният път на Лазарова започва в Благоевград, където преминава през всички нива – от младши до окръжен прокурор. Нейното израстване в системата се определя от колегите ѝ като последователно и „класическо“. През 2011 г. тя става заместник апелативен прокурор на София, което затвърждава позициите ѝ в държавното обвинение.

Ключовото предимство: Опитът във ВСС и на съдийската скамейка
Това, което прави Магдалена Лазарова силен фаворит, са два конкретни периода от биографията ѝ:

Кадровик във ВСС (2012-2017): Лазарова познава в детайли административните механизми на съдебната власт. Този опит е безценен в момент, в който Прокурорската колегия трябва да взема бързи и юридически издържани решения под натиск.

Съдийски мандат (2017-2025): В продължение на 8 години тя е съдия в Апелативния специализиран съд и в Апелативен съд – София. В настоящата ситуация на напрежение фигура, която познава и двете страни на съдебния процес, се възприема като естествен мост за възстановяване на диалога.

Защо тя е логичният избор?

Изборът на Лазарова би бил сигнал за „професионално снишаване“ на напрежението. Тя беше избрана за заместник-главен прокурор през април 2025 г. с пълно единодушие, което показва, че има пълното доверие на кадровиците. Като жена със сериозен административен опит и дистанцирана от публичните скандали, Магдалена Лазарова се очертава като фигурата, която може да осигури необходимата стабилност на държавното обвинение, докато се договорят параметрите на съдебната реформа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

