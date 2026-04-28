България

Витанов: Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици

28 април 2026, 15:57
Създадоха фонд за превенция, лечение и терапия на хaзартнатa зависимост

Депутатите разпределиха местата си в пленарната зала, бюджетът остава приоритет №1

Отборът на шампионите: Кои са златните имена на България, които станаха депутати?

Янкулов: Сарафов се оттегли след политическо преформатиране, законът беше игнориран

Нови правила на пътя: Връщат книжката след алкохол и наркотици само с изпит и психотест

Онкоболни сигнализират за дискриминация заради отказ от финансиране на ключови изследвания

Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Броени дни преди началото на най-грандиозното спортно събитие у нас - Джиро д'Италия

"Изборът на ново правителство ще се случи в рамките на две седмици и ще бъде факт в началото на май. Вече тече подготовка по приемане на нов редовен бюджет. Прави се анализ на финансовото състояние на държавата".

Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов пред журналисти, предава "Фокус".

Витанов посочи, че няма информация кой ще издигне коалицията за председател на Народното събрание и открои първите задачи на новото правителство. 

"Първо, възстановяване на справедливостта във всички нейни форми. Било то съдебна власт и не само, било то политическата справедливост, като аз и вчера казах - не става дума за реваншизъм. Не става дума за възмездие, става дума за справедливост и ако тя минава, включително и през обвинение на политически фигури, които под една или друга форма са манипулирали процеси, то нека така да бъде. Веднъж, възстановяване на справедливост, и, второ, от първостепенна необходимост са мерките, които трябва да бъдат предприети за възпиране на галопиращата инфлация и цените, така че хората да бъдат спокойни", подчерта той. 

Бившият евродепутат от БСП коментира и историческия крах на партията, която за първи път от демократичните промени в България не получава място в Народното събрание. 

"Мъчно ми е за БСП - аз десен няма да ставам, аз съм ляв, тежи ми, че една група хора продадоха партията за жълти стотинки, а друг дойде и плати сметката - Крум Зарков", заяви Витанов.

Източник: Фокус    
Ново правителство Народно събрание Петър Витанов
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 6 дни
Ексклузивно

Преди 6 дни
Ексклузивно

Преди 6 дни
Ексклузивно

Преди 6 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват

Свят Преди 1 час

При първите четири всяко беше по-силно от предишното

Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха

Свят Преди 1 час

Стресиращият инцидент се разиграл, когато въже на атракциона Steel Max, тип бънджи, внезапно се скъсало на Feria de Abril в Севиля в петък вечерта

Любопитно Преди 1 час

Вашият интерес към конкретно място надхвърля просто желанието да пътувате дотам или да научите повече за културата. Всяка държава, регион и град носи уникална духовна енергия. Тези места помнят какви са били някога и всички, които са живели там преди.

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

57-годишен мъж е издъхнал в болница, след като влечугото изпълзяло в панталона му по време на атракция в популярен курорт в Хургада

Свят Преди 1 час

Правителството в Киев подготвя пакет от санкции, насочен както срещу хората, транспортиращи зърното, така и срещу участниците в сделките от израелска страна

Любопитно Преди 1 час

Инфлуенсърка, самоопределяща се като „социалистическа светска дама“, предизвика вълна от възмущение, след като се опита да осмее Дженифър Хегсет за бюджетния ѝ избор на рокля от Shein за 42 долара за престижната вечеря на кореспондентите в Белия дом

България Преди 2 часа

СГС е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение

Свят Преди 2 часа

Визията на президента за разкошна бална зала на стойност 400 милиона долара, както и огромния военен комплекс под нея, срещна правни пречки

България Преди 2 часа

Казусът е дали парламентът има право да задължи изпълнителната власт да внесе конкретен законопроект

,

Любопитно Преди 2 часа

23-годишната звезда превзе върха със сингъла "Drop Dead", оставяйки зад гърба си Ела Лангли и Бруно Марс. В Топ 10 на престижната класация място намериха още Джъстин Бийбър и изненадващо участие на виртуална група от хитова анимация

Любопитно Преди 2 часа

Още един участник сваля куртката си завинаги

Отнеха имунитета на румънската евродепутатка Диана Шошоака

Свят Преди 2 часа

Главната прокуратура на Румъния обвини Шошоака в 11 престъпления

Любопитно Преди 2 часа

Wings for Life World Run е най-голямото синхронизирано бягане в света и единственото по рода си събитие без фиксирана финална линия

България Преди 2 часа

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна

Свят Преди 2 часа

Ранени са петима души

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg