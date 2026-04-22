Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор предизвика вълна от коментари сред основните политически играчи, като позициите варират от триумф до призиви за незабавни законови реформи

22 април 2026, 13:04
Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция

Драматичен сценарий на летище Пловдив: Евакуация и хеликоптери в мащабен тест за реакция
Р еакции от политическите сили у нас последваха оставката на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор.

Сарафов подаде оставката си пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, като по-късно оттам съобщиха, че тя е приета.

В изявление, публикувано на сайта на прокуратурата, той посочва: „Обръщам се към Вас, за да Ви информирам, че днес пред Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет оттеглих съгласието си за заемане на длъжността изпълняващ функциите главен прокурор на Република България“.

Политическите позиции относно Сарафов започнаха още тази сутрин, след като Иван Демерджиев от „Прогресивна България” написа пост в социалните мрежи, с който поиска оставката му.  

„Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно. И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!”, написа Демерджиев. 

„Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро! Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици! Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка!”, заяви още бившият служебен министър на вътрешните работи.

Коментар направиха и от ПП-ДБ. Формацията, която още от назначаването на Сарафов протестира срещу него и иска оставката му, сега заяви, че това е само първата стъпка.

„Изкарано е сърцето на модела Пеевски-Борисов и това е постижение на хората, които излязоха на протестите през декември месец. Вече ги има тези 60 гласа, които да доведат до унищожаването на този модел”, заяви Ивайло Мирчев.

„Предстои избор на ВСС по нови правила, които да направят така, че следващите органи на съдебната власт да бъдат с много по-подготвени хора, които да не изберат следващ Сарафов, Гешев или тяхно подобие. Следващият инспекторат към ВСС трябва да направи спешна проверка на имущественото състояние на Сарафов”, коментира Божидар Божанов.

От ГЕРБ коментираха, че оставката на Борислав Сарафов е достоен, но закъснял личен акт.

„За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място. Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор”, заявиха от партията.

Реакция дойде и от ДПС.

В съобщение до медиите от партията написаха: „Рокадата на и.ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Р България. ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите”.

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов коментира, че след оставката на Борислав Сарафов следва избор на нов главен прокурор, но, за да се случи това, първо трябва да се смени ВСС.

„Това трябва да бъде първата задача на новото НС, което предстои да бъде свикано още другата седмица. Предполагам, че ще се действа бързо - тоест, ако заседанието бъде свикано в сряда, още в четвъртък може да имаме ново правителство”, заяви Костадинов.

Според него Сарафов трябва да бъде „не само разследван, но и арестуван”.

„Не може един човек толкова дълго да узурпира кабинета на главния прокурор и да се представя за нещо, което не е. Това беше един от символите на упадъка на българската държава”, обясни лидерът на „Възраждане”.

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

Политическите реакции след оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор

