Сенна хрема: Девет съвета за справяне със сезонните алергени

От най-ефективните лекарства до най-честите алергени, които трябва да избягвате, разглеждаме научно обосновани съвети, които би трябвало да намалят сезонните ви страдания

29 април 2026, 06:41
С лънцето грее, цветята цъфтят, а ако сте като милиони други хора по света, може да сте със запушен нос, кашлящи, с хрема и сълзящи очи.

В световен мащаб около 400 милиона души страдат от алергичен ринит - състояние, при което носните пътища се възпаляват от въздушни алергени, включително полени. Когато това се случва сезонно, се нарича сенна хрема. В Северна Америка това се нарича „сезонни алергии“ (отчасти защото симптомите могат да бъдат причинени от алергия към различни видове полени или други алергени).

Ситуацията се усложнява още повече, защото както броят на хората със сенна хрема, така и тежестта на симптомите се увеличават, не на последно място заради последиците от климатичните промени, пише BBC.

Само през последните години се появиха по-ефективни терапии, а множество изследвания дават ясни насоки кога и как работят най-добре.

Ето девет съвета как да страдате по-малко този  сезон и кога да потърсите лекар:

  1. Изберете назален кортикостероиден или антихистаминов спрей, или комбиниран вариант, вместо таблетки

При първите симптоми много хора посягат към орални антихистамини, но тези таблетки обикновено са по-малко ефективни от назалните варианти, защото трябва да бъдат усвоени и разпределени в целия организъм. Това означава, че само малка част достига до носната тъкан, където е необходимо.

Назалните спрейове се прилагат директно там, където трябва да действат. Освен това те влияят върху възпалителните процеси и по-ефективно облекчават кихане и други симптоми.

Затова днес назалните спрейове обикновено са препоръчваното първо лечение както за деца, така и за възрастни.

Сред тях най-ефективни са кортикостероидните спрейове, следвани от антихистаминовите. Най-добрият вариант, разработен през последното десетилетие, е комбиниран спрей (кортикостероид + антихистамин), който показва най-висока ефективност без допълнителни странични ефекти.

Назалните спрейове често облекчават и симптомите в очите. Ако сърбежът в очите продължава, капки с олопатадин могат да помогнат, казва Стивън Даръм, почетен професор по алергология и респираторна медицина в Imperial College London и болницата Royal Brompton във Великобритания.

  1. Избягвайте назални деконгестанти

Не всички спрейове са еднакви, въпреки че много хора използват деконгестанти за отпушване на носа, това може да има обратен ефект.

Деконгестантните спрейове (със съставки като оксиметазолин, фенилефрин или ксилометазолин) свиват кръвоносните съдове и намаляват подуването, но при продължителна употреба (обикновено над 5 дни) може да се развие зависимост.

След спиране на препарата съдовете се разширяват прекомерно и се появява „rebound“ (обратна) конгестия, още по-силно запушване, което често кара хората да използват спрея още повече. Възможни са дори дългосрочни увреждания и зависимост.

  1. Ако приемате орален антихистамин, изберете „втора генерация“

Те са по-ефективни и причиняват по-малко сънливост от първото поколение лекарства.

Макар да е изкушаващо да комбинирате орален антихистамин и назален спрей, това обикновено е „прахосване на пари“, казва Гленис Скадинг, вицепрезидент на организацията Euforea, която се занимава с изследвания и обучение в областта на алергиите, и консултант-алерголог в University College Hospital London.

„Оралните антихистамини имат много малък ефект върху назалните кортикостероиди“, казва тя.

  1. Започнете лечението преди началото на сезона

Не чакайте симптомите да започнат. Започването на лечение няколко седмици преди сезона дава най-добри резултати.

В едно проучване хора, започнали кортикостероиден назален спрей 4 седмици преди поленовия сезон, се чувствали значително по-добре от тези, които започнали при поява на симптомите.

  1. Използвайте лечението редовно, дори в дни без симптоми

„Когато хората казват, че лекарствата не действат, обикновено има две причини“, казва Даръм. „Или не ги използват правилно, или не ги използват редовно.“

Важно е да се прилага по едно и също време всеки ден, независимо дали има симптоми. Също така трябва да се спазва дозировката.

Проучване с комбиниран спрей показва най-добър ефект при употреба два пъти дневно, а не веднъж.

  1. Уверете се, че правилно използвате назалните спрейове

Често срещана грешка е да се вкара флаконът твърде навътре, главата да се наклони назад и да се вдиша силно, което насочва лекарството към гърлото вместо към носната кухина.

Правилният начин: повдигнете ноздрата, вкарайте спрея около 6 мм навътре и го насочете към ухото от същата страна (по-лесно е с противоположната ръка). След това леко наклонете главата напред и напръскайте. Не издухвайте носа веднага след това.

  1.  …и капките за очи

Много хора накланят главата назад и капят директно върху окото, което често води до изтичане на течността.

По-добре е да наклоните главата настрани, да капнете във вътрешния ъгъл на окото и да мигнете. Това разпределя лекарството равномерно.

  1. Намалете излагането на алергени

Освен медикаменти, важно е да намалите контакт с алергени. Затваряйте прозорците (дори през нощта), носете слънчеви очила или маска навън.

След престой навън вземайте душ, полените се задържат в косата и по кожата и могат да продължат да ви дразнят или да се прехвърлят върху мебели и спално бельо.

  1. Не отлагайте медицинска помощ

Сенната хрема често се подценява като „обикновена пролетна хрема“, но може сериозно да влоши качеството на живот, съня и концентрацията. При деца може да повлияе и на училищните резултати.

„Често се отхвърля като просто хрема“, казва Барие Коен, детски алерголог в Ню Джърси . „Но ако страдате дори три месеца в годината, това е значимо.“

Ако симптомите не се подобряват въпреки правилно лечение, трябва да се потърси лекар, възможно е да не става дума за сенна хрема, а за астма или друго заболяване.

В някои случаи може да помогне имунотерапия срещу алергени, която намалява симптомите дългосрочно и позволява на хората да преживяват сезона с много по-малко страдания.

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.

11 начина да преборим пролетните алергии без лекарства
11 снимки
алергии
алергии
алергии
алергии
Източник: BBC    
По темата

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Опасно време: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Край на безсънието и паниката: 5 изпитани съвета за справяне с тревожността

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Ключова среща: ПП и ДБ решават бъдещето на коалицията

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

Неочаквана страст: Крал Чарлз сподели,че има „бабешко“ хоби

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

Работа в чужбина и пенсията у дома: Как да не загубите нито ден стаж

pariteni.bg
Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

Един от най-грозните, но най-комфортни автомобили идва на българския пазар

carmarket.bg
Тестостеронът не ви прави агресивни: 5 факта за мъжкия хормон

Любопитно Преди 15 минути

След 30-40-годишна възраст тестостеронът при мъжете обикновено намалява, но не толкова, колкото по време на менопаузата при жените

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

5 факта за коремните мазнини, които ще ви помогнат да отслабнете

Любопитно Преди 16 минути

Мазнините по корема често се обсъждат като естетически проблем, но лекарите го виждат по различен начин

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Крал Чарлз III с историческа реч пред Конгреса в САЩ

Свят Преди 9 часа

Той заяви, че съдбите на САЩ и Обединеното кралство са взаимосвързани през последните 250 години

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Тръмп: Мерц не знае за какво говори!

Свят Преди 9 часа

Тръмп: Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник

<p>Украйна нанесе тежък удар на руските ракетни войски</p>

Украйна удари база с ракети "Искандер" в Крим

Свят Преди 9 часа

Членове на местното движение за съпротива многократно са регистрирали изстрелвания от това място

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Ирански генерал: Не смятаме войната за приключила

Свят Преди 10 часа

Иранският генерал подчерта, че не е имало наземна агресия срещу границите на страната

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

Условна присъда след смъртта на моторист във Варна

България Преди 10 часа

Шофиралата жена е признала вината си и всички факти и обстоятелства

Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

Йотова поиска нов модел на отношения между институциите

България Преди 11 часа

Йотова: В най-кратки срокове ще бъдат свикани консултациите с всички парламентарни групи

За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

За „Петрохан-Околчица”: Версията, че няма външна намеса, остава

България Преди 11 часа

Това потвърди Емил Дечев, след като стана ясно, че е намерена четвърта гилза

Първи избори в Газа след началото на войната

Първи избори в Газа след началото на войната

Свят Преди 12 часа

В Газа право на глас имаха около 70 000 души

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Небивала демографска криза се разгаря в Германия

Свят Преди 12 часа

Страната е изправена и пред все по-сериозни предизвикателства заради застаряването на населението

<p>КФН проверява цените на &bdquo;Гражданска отговорност&ldquo;</p>

Комисията за финансов надзор проверява цените на „Гражданска отговорност“

България Преди 13 часа

Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани

Тръмп: Иран ни информира, че е в "състояние на колапс"

Тръмп: Иран ни информира, че е в "състояние на колапс"

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Те искат да "отворим Ормузкия проток" възможно най-скоро

<p>Чарлз III разсмя ледената кралица Мелания&nbsp;в Белия дом</p>

Чарлз III разсмя Мелания Тръмп пред кошера на Белия дом

Любопитно Преди 14 часа

Крал Чарлз III и кралица Камила започнаха историческото си посещение в САЩ. Докато лидерите обсъждаха НАТО, Негово Величество намери общ език с Мелания Тръмп чрез споделено хоби, оставяйки Първата дама в отлично настроение по време на разходка в градините

<p>Какво става край Гърция, серия трусове и се засилват</p>

Какво става край Гърция, серия земетресения и се засилват

Свят Преди 14 часа

При първите четири всяко беше по-силно от предишното

<p>Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха</p>

Ужас на панаир в Севиля: Атракцион се скъса във въздуха

Свят Преди 15 часа

Стресиращият инцидент се разиграл, когато въже на атракциона Steel Max, тип бънджи, внезапно се скъсало на Feria de Abril в Севиля в петък вечерта

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Императорският пингвин вече е застрашен от изчезване

sinoptik.bg
1

80% от обема на язовирите е запълнен

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 29 април, сряда

Edna.bg

Павел Иванов: Понякога е добре да слушаме жените си

Edna.bg

Везенков поведе Олимпиакос към победа на старта на плейофите

Gong.bg

Жозе Моуриньо е готов да се завърне в Реал

Gong.bg

Малкото италианско градче, което "Кръстникът" промени завинаги (СНИМКИ+ВИДЕО)

Nova.bg

Служебният кабинет се събира на едно от последните си редовни заседания

Nova.bg