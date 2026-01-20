България

Какъв парламент и съюзници ще търси президентът след оставката

В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него

20 януари 2026, 09:00
Н ай-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента. Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след заявката на президента Румен Радев за оставка от поста на държавен глава, пише NOVA.

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

На 19 януари той заяви, че за последен път се обръща към българите като техен президент, тъй като във вторник ще депозира оставката си. Държавният глава каза това в обръщение към народа, направено в деня, в който се навършват точно четири години от полагането на клетва за втория мандат. 

„Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

Оставка! Какво се случва с държавата след хода на Румен Радев?

От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички - корупционери - вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите - участниците в сглобката, а екстремистите - радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.

По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. „Това ми се струва следващото възможно мнозинство. Част от коалицията обаче няма да го понесе. Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев, тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот. Той трябва да направи силна мажоритарна кампания, а не да показва много други лица. Все пак вероятно те ще са най-вече два типа - напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети - например съветници и секретари. Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик - да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът. И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.

Според основния ни закон президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Радев потвърди, че заместникът му Илияна Йотова поема тази отговорност и изрази увереност, че ще я изпълни с достойнство.

