България

Иван Христанов: Държавата спа две години за „града фантом“ край Варна, само горските си свършиха работата

Бившият земеделски министър разкри, че първите сигнали и десетки актове за скандалния строеж в „Баба Алино“ са от края на 2023 г.

13 юни 2026, 17:59
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И нституциите са изпаднали в „дълбок сън“ по казуса с т.нар. „град фантом“ в местността „Баба Алино“ край Варна, въпреки че сигнали за нарушения са изпратени още преди две години. Това обяви в ефира на NOVA NEWS бившият министър на земеделието Иван Христанов.

Той опроверга твърденията, че проверките са започнали едва през пролетта на 2026 г., и разкри точната хронология на събитията.

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  • Горската агенция се включила по изключение още през 2023 г.

Първата мащабна проверка на терена е извършена на 24 октомври 2023 г. Тя е била съвместна между Регионалната дирекция по горите (РДГ) – Варна, РИОСВ и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

„Участието на централното управление на ИАГ е по изключение. Регионалните дирекции извършват хиляди проверки месечно и централата няма ресурс да присъства на всяка. Фактът, че се включва още тогава, показва, че е имало индикации за огромен проблем“, поясни Христанов.

Проверката е задействана след анонимен сигнал, на каквито по закон рядко се реагира. На място обаче горските инспектори откриват не просто незаконна сеч, а излети бетонни основи, изградена инфраструктура и мащабно строителство. Тогава са съставени около 20 акта на служители на фирмата-строител.

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Документите от проверката са обработени светкавично и на 12 декември 2023 г. са изпратени официални сигнали до всички компетентни органи, включително до Община Варна.

Пътят на преписката и последвалото мълчание:

  • Октомври 2023 г. (Преди местните избори): Горските инспектори влизат на терен и започват да пишат актове.
  • Декември 2023 г. (След изборите): Сигналите са заведени във всички институции по Закона за устройство на територията (ЗУТ).
  • Следващ период: Пълно бездействие от страна на местната и централната власт до момента, в който случаят не прераства в публичен скандал.

„За съжаление виждаме, че полицията, общината, прокуратурата, строителният надзор (ДНСК) и дори РИОСВ са бездействали твърде дълго. Единствените, които си свършиха работата професионално, бяха колегите от РДГ - Варна и ИАГ“, категоричен бе Христанов.

Той посочи и корена на проблема — неправомерното използване на т.нар. „удостоверение за търпимост“ като заместител на разрешение за строеж, което е грубо и свободно тълкуване на закона.

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  • Изкуствено сваляне на цените или пазарен сезон?

В края на разговора бившият земеделски министър изрази силен скептицизъм към настоящите правителствени мерки за поевтиняване на основните храни. Според него официално обявените намаления от около 15% не са резултат от политически действия, а съвпадат с традиционните сезонни промоции на търговските вериги, където спадът при плодовете и зеленчуците естествено достига до 50% през лятото.

Източник: NOVA    
Варна Баба Алино незаконно строителство Иван Христанов горски инспектори ИАГ РДГ Варна
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