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НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес

Конспиративните твърдения за глобален катаклизъм и „7 секунди без гравитация“ се разпространяват в социалните мрежи от месеци

12 август 2026, 14:32
НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес
Източник: iStock
  • НАСА категорично отхвърли твърденията, че гравитацията на Земята ще изчезне на 12 август 2026 г. - агенцията обяснява, че гравитацията зависи от масата на Земята и няма физически механизъм, който да я накара да изчезне за 7 секунди; твърденията са конспиративна измислица.
  • Вирусната теория предвиждаше глобална катастрофа в 17:33 ч. българско време - според нея хора, животни, автомобили и океани щели да се издигнат до 20 метра, последвани от масови жертви и икономически колапс; проверката на Snopes проследява историята до AI-генерирана публикация в Instagram от декември 2025 г.
  • Съвпадението с реални астрономически явления е подпомогнало разпространението на слуха - на 12 август действително се наблюдават пълно слънчево затъмнение, планетарно подреждане и пикът на Персеидите, но НАСА подчертава, че тези явления не могат да премахнат земната гравитация.

Вирусните конспиративни теории, че гравитацията на Земята за кратко ще изчезне в сряда, причинявайки глобален катаклизъм, който правителството уж крие, са напълно неверни, увериха от НАСА.

„Гравитацията на Земята, или нейната обща гравитационна сила, се определя от нейната маса“, заявиха от НАСА пред сайта за проверка на факти Snopes, припомняйки основен физичен принцип. „Единственият начин Земята да загуби гравитацията си е самата земна система, комбинираната маса от нейното ядро, мантия, кора, океани, води и атмосфера, да загуби маса. Земята няма да загуби гравитацията си на 12 август 2026 г.“, посочиха още от НАСА.

С това разяснение космическата агенция обори абсурдните твърдения за предстояща „гравитационна аномалия“, които обикалят социалните мрежи от края на 2025 г., но достигнаха пиков момент с наближаването на въпросната дата -12 август 2026 г.

Търсенията в Google за думата „гравитация“ скочиха с 60% спрямо предходната седмица.

  • Анатомия на една конспирация

Вирусните теории твърдяха, че разполагат с „изтекъл документ“ на НАСА за тайния проект „Project Anchor“ („Проект Котва“) с бюджет от 89 милиарда долара, предназначен да подготви САЩ за бедствието.

Според тези фантастични сценарии събитието щяло да бъде причинено от пресичащи се гравитационни вълни от черни дупки, които да накарат гравитацията да изчезне за точно 7 секунди, започвайки в 10:33 ч. източноамериканско време в сряда (17:33 ч. българско време).

Слуховете плашеха, че всичко на открито, което не е здраво закрепено, хора, животни, коли, скали, влакове, океани, реки и дори Луната, щяло да се издигне на височина до 20 метра във въздуха, а сградите да започнат да се сриват. След 7 секунди гравитацията щяла да се върне и всичко да рухне обратно, което щяло да доведе до десетки милиони жертви, 10-годишен икономически колапс и нужда от тайни бункери за повторно населване на планетата.

Проверката на Snopes обаче проследи произхода на теорията до единична публикация в Instagram от декември 2025 г., генерирана от изкуствен интелект в профил за фантастични измислици, която след това бързо бе подета от TikTok и X.

Необичайно съвпадение на небесни явления

Масло в огъня на конспирациите наля и фактът, че на 12 август наистина се застъпват няколко редки астрономически събития пълно слънчево затъмнение, подреждане на планети на сутрешното небе и пик на метеорния поток Персеиди.

От НАСА категорично отхвърлиха и тези опасения:

„Пълното слънчево затъмнение няма никакво необичайно влияние върху гравитацията на Земята. Гравитационното привличане на Слънцето и Луната влияе върху приливите и отливите, но не и върху общата гравитация на нашата планета. Тези процеси са добре познати и могат да бъдат предсказани десетилетия напред.“

Източник: The New York Post    
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