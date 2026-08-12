Безпрецедентен сблъсък: Сурогатна майка отказа аборт и предизвика съдебна буря

С урогатна майка, която отказва да прекъсне бременността си въпреки настояването на биологичните родители, спечели първа съдебна победа по казуса – само броени седмици преди очаквания термин.

Маккена Уест, медицинска сестра от Аляска, трябва да роди на 2 септември. По време на бременността обаче на фетуса, когото тя е кръстила Гейбриъл, е диагностицирана тежка, но лечима сърдечна малформация – синдром на хипопластичното ляво сърце (HLHS).

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Биологичните родители – Наушийн Гилкар и Омар Ахмед от Калифорния, поискали от Уест да направи аборт. В отговор тя заминала за Тексас, където местното законодателство я признава за родна майка на детето.

Главният прокурор на Тексас Кен Пакстън внесе петиция в съда с настояване лекарите да окажат „животоспасяващи грижи“ за бебето веднага след раждането му и да не позволят то да бъде изведено от щата.

Във вторник съдът уважи петицията. В решението се посочва:

„При раждането на живо дете, на него трябва да му бъдат предоставени медицински необходимите стабилизиращи и животоподдържащи грижи до последваща заповед на този съд. Никое лице няма право да отказва, да разпорежда отказ, да възпрепятства или да забавя тези грижи. Никое лице няма право да извежда детето от болницата или от територията на щата Тексас“.

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Адвокатите на биологичните родители за момента отказват коментар относно съдебното решение.

„Съдът взе правилното решение, като действа незабавно за защита на живота на бебето Гейбриъл и гарантира, че то ще получи грижите, които заслужава“, заяви прокурор Пакстън след произнасянето на съдията и добави: „Службата ми използва всеки възможен инструмент, за да защити живота, и няма да се откажем от подкрепата за доброто състояние на бебето“.

Новородените с тази диагноза се нуждаят от операция почти веднага след раждането, за да оцелеят през първата си седмица. Според данни от болницата „NewYork-Presbyterian“, оперираните бебета имат 75% шанс да достигнат 5-годишна възраст, а тези, които навършат една годинка, имат 90% шанс да достигнат пълнолетие.

Диагнозата на бебето е поставена неочаквано през април.

„Бях в 20-ата седмица“, разказва Уест пред медията Live Action News.

„Родителите бяха на видеовръзка след ултразвука. Лекарят влезе и ни каза, че има сериозен проблем със сърцето на бебето – нямаше кръвоток през лявата му страна. Всички бяхме силно разстроени, беше напълно неочаквано. Дотогава всичко вървеше чудесно и генетичните тестове бяха нормални“, разказва тя.

Договорът за сурогатно майчинство обаче съдържал клауза, която позволява прекъсване на бременността при откриване на аномалия.

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„Бях почти сигурна, че те ще изберат аборт. Запитах се как бих могла да живея със себе си, ако се съглася на това?“, споделя Уест, която е самотна майка на две деца.

Тя отказала да направи аборт в Аляска, поради което биологичните родители я дават под съд. Гилкар и Ахмед настояват процедурата да се извърши в техния роден щат Калифорния.

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Според съдебните документи обаче, Уест е съгласна да пътува до Калифорния единствено ако биологичните родители подпишат съгласие бебето да получи необходимото лечение след раждането.

Очаква се биологичните родители да се явят пред съда в окръг Далас на 25 август.