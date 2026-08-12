Социалните служби работили с едно от децата, задържани за убийството в Пловдив

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С оциалните служби са работили със семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив, още преди трагедията. Причината е постъпила информация за неговото поведение. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

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По думите ѝ става въпрос за прояви, свързани с определено девиантно поведение.

„Доколкото съм информирана, действително за едно от децата е имало подадена информация и със семейството е работено преди месец – месец и половина. Това е всичко, което мога да кажа по темата“, заяви Ефремова в отговор на въпрос за информацията на Агенцията за социално подпомагане, че по отношение на един от непълнолетните е имало предходен сигнал.

Социалният министър определи тежкото престъпление като сигнал за необходимостта от допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата.

„Това е ясен сигнал, че се изискват допълнителни мерки, които трябва да предприемем всички заедно, като общество. Нито една система самостоятелно не може да се справи“, подчерта тя.

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Повече внимание към децата, които проявяват насилие

Ефремова припомни, че България има Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, чието изпълнение приключва в края на тази година. Предвижда се тя да бъде продължена за периода 2027–2030 г.

По думите ѝ досега социалната система е насочвала голяма част от усилията си към децата, които са жертви на насилие. След случая в Пловдив се предвижда превенцията да обхване по-сериозно и децата, които проявяват агресия и насилие.

„До момента обичайно по-големият фокус в нашата работа е по отношение на деца, които са жертви на насилие, а не по отношение на насилници. Нашата работа по превантивните мерки оттук нататък ще бъде по-фокусирана, така че да можем да обхванем целия спектър от възможни прояви от и срещу деца“, заяви министърът.

Това е било сред основните теми на първоначалната междуведомствена среща след трагедията. Ефремова посочи, че страната разполага с широка мрежа от социални услуги в общността, чрез които може да се работи както с деца, така и с техните семейства.

Социалните служби са информирани за случилото се в Пловдив и вече работят на място. Семействата и родителите на задържаните деца са насочени към социални услуги, включително работа с психолози.

Целта е да се предотвратяват подобни прояви, а след настъпила тежка ситуация да се предприемат действия, така че тя да не се повтаря.

Проверява се и средата около децата

Работата на институциите обхваща и семейната и училищната среда на непълнолетните.

„Работим съвместно на първо място със службите на МВР, в координация с всички други служби, включително и социалните, за да може всеки в рамките на своята компетентност да помогне и на семействата, и на децата, които обкръжават тази група от деца“, каза Ефремова.

В процеса са включени и училищните власти, като всяка институция трябва да предприеме действия в рамките на своите правомощия.

Призив към родителите за повече контрол в интернет

Социалният министър призова родителите да следят по-внимателно поведението на децата си онлайн.

„Моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет от вашите деца“, каза Ефремова.

Предстои работа по информиране на родителите и обучение на децата за рисковете в интернет. Според министъра родителският контрол е сред мерките, които могат да бъдат предприети незабавно.

Обсъждат и ограничения за социалните мрежи

Сред възможните мерки, обсъждани от институциите след убийството, са и ограничения върху използването на социални мрежи от малолетни и непълнолетни.

„Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави – и членки на Европейския съюз, и извън него, които въвеждат такива мерки“, заяви Ефремова.

Тя обаче подчерта, че евентуална забрана сама по себе си няма да бъде достатъчна за решаването на проблема.

„Знаете, че забраната сама по себе си понякога не е достатъчна“, посочи социалният министър.