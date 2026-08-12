Внимание: Задействат BG-ALERT край Трявна заради контролирани взривове в завод „ЕМКО”

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Н а територията на завод „ЕМКО” в с. Белица ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи.

Това ще стане в периода от 13.00 до 16.00 часа днес, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Ще бъде задействана и националната система BG - ALERT.

Взривове избухнаха във военния завод на „ЕМКО” в село Белица, Община Трявна в понеделник, 10 август.

Окръжната прокуратура в Габрово поема под пряк надзор разследването за инцидента на складовата площадка във военния завод в тревненското село Белица. Поради „изключителна фактическа и правна сложност“ окръжният прокурор Тихомир Петков възложи случая на специален екип от опитни следователи.

Основното престъпление, по което е образувано досъдебното производство, е палеж, довел до последващи взривове. Взривната вълна и пожарът пряко са застрашили живота и здравето на работниците в предприятието, създали са опасност за съседните имоти и са унищожили имущество на значителна стойност.

Работи се по три основни версии:

Външна намеса: Умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, което да предизвика пожара;

Технологичен дефект: Деструктивна промяна в компонентите и химикалите, използвани при производството, довели до самовъзпламеняване;

Човешка грешка: Нарушение на правилата за безопасност и охрана на труда при производството, транспортирането или съхранението на изделия.

В разследването е включена и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), която има задачата да провери публично обсъжданите в медиите версии, включително тези за евентуален саботаж.

Какво е направено до момента?

Криминалистите вече са разпитали първите свидетели и са иззели охранителните видеозаписи, както и цялата документация, свързана с технологичния процес на произвежданите изделия.

Ключовата стъпка — огледът на самото местопроизшествие — обаче трябваше да изчака. Екипът от следователи, технически лица и експерти от различни области ще може да влезе на територията на взривения обект едва след пълното му обезопасяване, което се очаква да приключи в четвъртък. Едва след този оглед прокуратурата ще може официално да посочи водещата версия за инцидента.