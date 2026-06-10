България

Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино

Имотите имат статут на горска територия

Николай Киров Николай Киров

10 юни 2026, 17:44
Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино
Източник: БТА

А дминистративният съд във Варна остави днес без уважение искането на инвеститора в местността Баба Алино да бъде спряно незабавното изпълнение на заповедта за събарянето на загражденията около 9 поземлени имота.

Според представените нотариални актове и действащия горскостопански план имотите имат статут на горска територия, а законът за горите гарантира абсолютното свободен достъп на хора, диви животни и води в такива зони. Това определение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

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Производството бе образувано по жалба на „ВилАпарт Арканум“ ООД срещу заповед на ръководителя на Регионалната дирекция по горите за налагане на принудителна административна мярка.

Варненският съд констатира, че жалбата на фирмата срещу заповедта за принудителна мярка е редовна и поради това насрочи заседание по делото.

Премахването на огражденията започна на 7 юни в присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков.

Премахват незаконната ограда в местността "Баба Алино"

Тогава министърът посочи, че оградата е констатирана през февруари тази година и инвеститорът е информиран, че трябва да я махне, но не е предприел нужните действия.

На 8 юни от Административния съд съобщиха, че жалбата, заведена от инвеститора срещу заповедта на Регионалната дирекция по горите, е оставена без движение заради констатирани нередности в нея. На подателя бе определен срок да ги отстрани, защото в противен случай жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мила Едрева    
Административен съд Варна Баба Алино
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Съдът отказа да спре бутането на оградата в Баба Алино

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