Собственици на Forest Club внесоха петиция срещу събарянето на сгради в "Баба Алино"

С обственици и жители на комплекса Forest Club в местността „Баба Алино“ край Варна са внесли петиция с искане за незабавно спиране на действията по събаряне на жилищните сгради, докато не бъдат изяснени всички правни въпроси по случая.

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Петицията е публикувана и на платформата peticiq.com/forest_club, като в нея са формулирани четири основни искания към институциите.

Сред тях са прекратяване на събарянията до окончателно изясняване на правната ситуация, защита на правата на добросъвестните приобретатели на имоти с нотариални актове, намиране на законосъобразно решение, което да не оставя семейства без жилища и спестявания, както и гаранции, че гражданите няма да понесат последици от евентуални административни или институционални нарушения, за които не носят отговорност.

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Според организаторите на петицията става дума за стотици засегнати семейства, сред които има български граждани и граждани на различни държави от Европейския съюз и извън него, включително Германия, Румъния, Франция, Португалия, Украйна, Казахстан и Израел.

Част от тях са закупили имоти с лични средства или чрез ипотечно финансиране, въз основа на официални документи и нотариални актове. За някои от собствениците имотите в комплекса представляват основно жилище.

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В позицията се посочва още, че жителите на комплекса се намират в ситуация на правна несигурност и обществено напрежение, свързано със случая, като според тях темата е обект на различни интерпретации в публичното пространство.

„Корпорация КУБ“ изразява подкрепа към исканията, съдържащи се в петицията, и заявява, че приема сериозно тревогата на собствениците в комплекса.

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От компанията посочват, че жителите на Forest Club са добросъвестни приобретатели, които са изпълнявали своите задължения към държавата и общината, и настояват за институционално решение на случая.

Според позицията случаят следва да бъде решен чрез законови процедури и институционален диалог, като се гарантира баланс между обществения интерес, законността и правата на гражданите.

От „Корпорация КУБ“ заявяват още, че продължават да съдействат на компетентните органи и да предоставят необходимата документация в рамките на проверките по случая.

В позицията се отправя призив към институциите и всички участници в публичния дебат да подхождат към темата с отговорност и да се търси решение, основано на закона и защитата на правата на гражданите.