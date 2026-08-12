България

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

Огънят е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет куб. м дървен материал

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 14:22
Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко
Източник: БТА/Архив

П олицаи от Районното управление в Пазарджик задържаха 56-годишен мъж, предизвикал пожар на територията на село Дебръщица, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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Сигналът за лумналия огън е получен вчера около 17:00 ч. На място незабавно са изпратени противопожарни екипи, автопатрул, горски служители и местни жители.

Пожарът е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет кубически метра дървен материал.

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След извършения оглед служители на Районното управление в Пазарджик са започнали разследване. Установено е, че пожарът е тръгнал от частен имот.

По първоначални данни 56-годишният собственик решил да почисти имота си след продължително отсъствие. Той запалил отпадъци, въпреки изискванията за пожарна безопасност. Огънят обаче се разпространил и навлязъл в съседни имоти.

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Бързата намеса на пожарникарите, горските служители и местните жители е предотвратила разрастването на пламъците към близката гора.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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