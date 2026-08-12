„Просто съм бременна“: Джейм Франклин отвърна на теорията за „будилника“ на Тръмп

Джейм Франклин отхвърли шеговитата теория, че има „будилник“, с който държи Тръмп буден, след като видео от Белия дом стана вирусно, тя обясни защо държи ръката си върху корема с думите: „Просто съм бременна“.

Франклин се превърна в интернет сензация след появата си зад Тръмп и Робърт Ф. Кенеди-младши, потребители анализираха кимането и поведението ѝ и разпространяваха различни шеги, включително теории, че е „киборг“ или „фембот“.

Тя има дългогодишна връзка с консервативното движение и е работила за Тръмп, била е координатор в кампанията му през 2020 г. и директор по кореспонденцията в първата му администрация, а днес ръководи консервативната медийна марка The Conservateur.

I’m just pregnant you weirdos 😂😭 https://t.co/NG3tYyJmXy — Jayme Leagh Franklin (@jaymefranklin16) August 12, 2026

Джейм Франклин, изпълнителен директор на консервативен бранд, се пошегува с необоснованите теории за причината да държи ръката си върху корема, докато стои зад президента Доналд Тръмп по време на изявление в Белия дом.

В отговор на станала вирусна публикация, в която на шега се твърди, че Франклин е получила прякора „The Zapper“ („Будилникът“) и има бутон на корема, който може да натисне, за да събуди Тръмп, тя написа: „Просто съм бременна, странници такива.“

Видеоклипове, събрали стотици хиляди гледания, показват Франклин да стои близо до Тръмп и министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши в Овалния кабинет в понеделник, когато Тръмп обяви промени във федералните препоръки за ваксиниране на децата.

Франклин, основателка на The Conservateur, по-късно заяви в публикация в X, че за нея е било „чест“ да присъства в Белия дом, и похвали решението на Тръмп, като заяви: „Родителите заслужават свободата да вземат информирани решения“ относно здравето на децата си.

Тръмп подписа изпълнителна заповед относно ваксинационните дози в детска възраст Източник: Getty Images

Франклин стана вирусна в социалните мрежи

Франклин привлече широко внимание в социалните мрежи във вторник, след като откъси от изявлението в Овалния кабинет започнаха да се разпространяват онлайн. Потребителите внимателно анализираха ентусиазираното ѝ кимане, положението на ръката ѝ и причината да стои зад Тръмп.

Мнозина питаха коя е тя, докато други коментираха, че „не спира да кима“. Някои пък разпространяваха още по-необичайни теории и шеги, включително че е „киборг“ или „странно неподвижен фембот“.

Няколко потребители в интернет заявиха, че според тях Тръмп изглеждал така, сякаш на няколко пъти заспива, което довело до теорията, че Франклин е била там, за да го държи буден.

След цялото внимание в интернет Франклин заяви пред потребителите, че е бременна, като добави две емоджита с усмихнато лице, което се смее.

Ден по-рано тя беше публикувала подкрепата си за решението на Тръмп относно ваксините, като написа в X:

„Като майка дълбоко се интересувам от здравето на нашата нация и особено от благосъстоянието на децата ни. Родителите заслужават свободата да вземат информирани решения относно здравето на децата си в консултация с техните педиатри, без натиск или принуда от страна на правителството.

Родителите познават децата си най-добре. Те трябва да разполагат с прозрачна информация, надеждна наука и свободата да вземат решенията, които смятат за правилни за своите семейства.“

Тръмп подписа изпълнителна заповед относно ваксинационните дози в детска възраст Източник: Getty Images

Коя е Джейм Франклин?

Франклин завършва Калифорнийския университет в Бъркли през 2020 г. Тя е заявявала, че опитът ѝ като консервативна студентка там я е вдъхновил да създаде медийно съдържание, насочено към млади жени с десни политически възгледи.

По-ранната ѝ кариера включва работа в Републиканската партия и консервативни медии. Франклин е била координатор по въпросите на коалициите в предизборната кампания на Тръмп през 2020 г., а по време на първата му администрация е била директор по кореспонденцията.

По-късно Франклин работи във Fox News като асоцииран редактор, както и като административен и продуцентски асистент, а също така е гост-коментатор в телевизионната мрежа.

Тя е и ководеща на подкаста Sincerely American, който разглежда политиката, популярната култура, вярата, модата и семейството от консервативна гледна точка.

Според биографичните данни Франклин живее във Вашингтон, окръг Колумбия, със съпруга си Дрейк Франклин и тяхната дъщеря Вивиен.