Митрофанова призова Русия и България да възстановят нормалния диалог

Р усия и България трябва най-малкото да възстановят нормалния двустранен диалог, но към момента Москва практически няма контакти с новото българско правителство. Това заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова пред ТАСС по повод първите 100 дни от управлението на кабинета начело с Румен Радев.

Митрофанова: България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

По думите ѝ след смяната на властта се наблюдава промяна в реториката на българските власти спрямо Русия.

„Реториката по наш адрес се промени и това има голямо значение“, заяви Митрофанова.

Тя даде като пример позицията на България по отношение на поредните санкции, които според нея е било планирано да бъдат въведени срещу руския патриарх Кирил и основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов.

„България се държа, така да се каже, достатъчно независимо по въпроса за поредните санкции, които се планираше да бъдат въведени срещу нашия патриарх Кирил и основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов. Това също е сериозна стъпка“, коментира руският посланик.

Митрофанова: Новото правителство на България засега само на думи подобрява отношенията с Русия

Като друг положителен сигнал Митрофанова посочи промените в българското законодателство, свързани с дейността на „Лукойл“ в страната.

Москва очаква възстановяване на диалога

Според Митрофанова тези действия могат да бъдат разглеждани като позитивни знаци, но възможностите за съществена промяна в отношенията между София и Москва остават ограничени от членството на България в Европейския съюз и НАТО.

„Не трябва да се очаква много по отношение на развитието на двустранните отношения, но минимумът, който е необходим, е възстановяването на нормалния двустранен диалог“, заяви тя.

Руският посланик определи като ненормална ситуацията, при която Москва има дипломатическо представителство в България, но контактите му с изпълнителната власт са практически прекъснати.

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„Ненормално е да има посолство, а в същото време ние практически да нямаме никакви контакти с правителството. За съжаление, не знаем какви са плановете на кабинета за работа в тази посока, но ще се надяваме на положителни промени“, каза още Митрофанова.

Отношенията между София и Москва

Отношенията между България и Русия се влошиха значително след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г. България, като член на ЕС и НАТО, подкрепи санкциите срещу Москва, а между двете страни последваха дипломатически конфликти и взаимни експулсирания на дипломати.

В същото време икономическите отношения, особено около „Лукойл“ и рафинерията в Бургас, останаха сред чувствителните теми в двустранните отношения. Самата компания и свързаното с нея дружество Litasco оспорват част от предприетите от българските власти мерки.

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Митрофанова и преди е заявявала, че Москва не поставя въпроса България да напуска НАТО, като е посочвала различията между руските позиции и интерпретациите за тях.