Продължава битката за „Сребърна“: 1,8 млн. куб. м вода са прехвърлени от Дунав

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П родължава операцията по прехвърляне на вода от река Дунав към езерото в резервата „Сребърна“. До момента са подадени приблизително 1,8 млн. куб. метра вода, съобщи за БТА експертът по „Връзки с обществеността“ в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе Рени Петрова.

Рекордно ниският Дунав застраши „Сребърна“, започна спасителна операция за резервата

Проблемът с намаляващото количество вода в ръкава между остров Девня и резервата „Сребърна“ е обсъден на заседание с участието на Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), пожарната служба в Силистра, общинската и областната администрация и останалите членове на кризисния щаб.

Обмислят почистване на ръкава

На ИАППД е представена актуалната ситуация с намаляването на водата в ръкава между остров Девня и резервата.

Обсъжда се вариант с баржа да бъде почистен от наноси участък малко по-нагоре към езерото и рибарското селище Танасово. Целта е по този начин да се осигури възможност вода от главния ръкав на Дунав да постъпва към езерото.

Междувременно са осигурени и бонови заграждения, които се монтират в района на помпите. Те трябва да ограничат достъпа на водорасли до съоръженията.

Причината е високата температура на водата и наличието на цъфтящи водорасли, които могат да бъдат засмуквани от помпите и да затрудняват работата им.

На място работят четири помпени линии на преливника – две твърди и две меки. В зависимост от ситуацията част от тях се спират или пускат.

Целта е да се поддържа работата на линиите възможно най-дълго, като същевременно се отчита намаляващото количество вода в малкия канал.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

Дунав продължава да спада

Хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена, съобщават от ИАППД. Все още са в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове по целия български участък на реката.

По информация на дирекция „Речен надзор“ през последното денонощие плавателният съд, който беше заседнал във фарватера на новообразувана пясъчна коса в района на Лом, е бил освободен с помощта на друг кораб.

В района на село Гомотарци, извън фарватера, вчера е заседнал друг плавателен съд. Той не пречи на корабоплаването.

Това не е първият подобен случай в района. През юли там заседна и круизен кораб, което наложи евакуацията на над 180 пасажери със съдействието на „Гранична полиция“.

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Нивото е критично ниско на места

От ИАППД уточняват, че през последното денонощие в българския участък на Дунав при повечето водомерни постове е отчетен спад на нивото с между 1 и 5 сантиметра.

Към момента нивото е:

Видин: минус 38 см;

Лом: минус 25 см;

Русе: минус 116 см;

Силистра: минус 102 см.

Продължаващото понижаване на нивото на реката затруднява корабоплаването и усложнява и действията за осигуряване на необходимото количество вода за езерото „Сребърна“.