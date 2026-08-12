14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

14-годишен направи опит да осуети полицейска проверка на пътя и се заби челно в патрулен автомобил, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Случаят е от вторник.

14-годишен катастрофира между две чирпански села и избяга

Около 14:30 часа в село Славяни служители на сектор „Пътна полиция“ са предприели проверка на лек автомобил, на която шофьорът не се подчинил. Той сменил посоката на движение, но при маневрите се забил челно в патрулката, съобщава кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Униформените незабавно свалили водача от колата, при което установили, че превозното средство се управлява от 14-годишно дете.

На негов родител е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.