Опозицията с остра реакция срещу премиера Радев след думите му за убийството в Пловдив

И зказването на премиера Румен Радев по повод убийството на Георги Кузев в Пловдив предизвика остра реакция от опозицията. След като министър-председателят обвини политическите си опоненти, че използват трагедията за партийни дивиденти, и ги нарече „креатури“ на извършителите, последваха критики от Асен Василев и ГЕРБ. Те обвиниха Радев в политизиране на случая и призоваха правителството да отговори как са действали институциите и службите преди убийството.

Радев: В България няма място за фашистки изстъпления

ГЕРБ към Радев: Премиерът трябва да гарантира сигурност, а не да обвинява опозицията

От ГЕРБ разкритикуваха премиера Румен Радев заради коментарите му след жестокото убийство в Пловдив и призоваха трагедията да не се превръща в повод за ново политическо противопоставяне.

Според партията насилието не може да бъде обвързвано с определена политическа сила, а опитите случаят да бъде използван за прокарване на разделителни линии в обществото са безотговорни.

От ГЕРБ настояват евентуалните пропуски в работата на институциите да бъдат установени. Ако анализът покаже необходимост от законодателни промени, партията заявява готовност да участва в тяхното изработване и да подкрепи мерки, които реално повишават сигурността на гражданите и защитата на децата.

От формацията отправиха критика и лично към министър-председателя, като подчертаха, че след поемането на изпълнителната власт от него се очакват конкретни действия, а не политически коментари.

„Г-н Радев вече не е политически коментатор. Той е министър-председател. Обществото очаква от него не да размахва пръст на опозицията, а да гарантира ред, сигурност и работещи институции“, посочват от ГЕРБ.

Партията коментира и представената от кабинета управленска програма, като отбеляза, че тя идва през третия месец от мандата. От ГЕРБ заявиха, че ще дадат подробна оценка, след като се запознаят с документа. На този етап от формацията определят обявеното от Радев като заявка за „добри намерения“, чието реално изпълнение тепърва предстои да бъде оценено.

„Демократична България“ към Радев: Не превръщайте трагедията в политическо оръжие

От „Демократична България“ също отправиха остри критики към премиера след изказването му в началото на заседанието на Министерския съвет и го призоваха да не разделя обществото заради убийството в Пловдив.

От формацията заявиха, че са съгласни с думите на министър-председателя, че децата не трябва да бъдат възпитавани от алгоритмите на социалните мрежи и че обществото трябва да застане зад жертвата, закона и морала. Според тях обаче Радев сам е обезсмислил призива си за единство с репликата към опозицията: „Тези безпросветни насилници са и ваши креатури“. „Не можеш да зовеш за общ фронт срещу радикализацията и едновременно да нарочваш политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство“, посочват от партията.

От „Демократична България“ отхвърлиха и тезата на премиера за връзка между премахването на антифашистки паметници и радикализацията. Според тях ако Радев визира Паметника на Съветската армия, той представлява монумент, възхваляващ комунистическия тоталитарен режим, а не паметник на българските антифашисти. Като пример партията посочва и паметника „Альоша“ в Пловдив, който остава непокътнат, но според формацията присъствието му не е предотвратило проявите на фашистка символика и насилие в града.

От коалицията оспориха и внушението, че противопоставянето на предмета „Добродетели и религии“ има отношение към средата, в която се развива радикализацията. Като контрааргумент те посочват Русия, където според тях държавната политика за насърчаване на т.нар. „традиционни духовно-нравствени ценности“ не е предотвратила появата на неонацистки субкултури.

В позицията се твърди още, че част от неонацистките групировки в Русия разпространяват пропаганда и в българското онлайн пространство и имат връзки с режима в Кремъл. Като пример е посочен руският неонацист Максим Марцинкевич-Тесак и моделът на организирани „хайки“, при които хора са примамвани чрез интернет, задържани и унижавани, а насилието срещу тях е публикувано онлайн.

От „Демократична България“ припомнят и случая с 17-годишния Ален Симеонов, който през 2021 г. според формацията е посочил Тесак като модел за организирани от него акции в България. В позицията се твърди, че тогава сдружение РОД го е защитило с публикация, озаглавена „Нужни са ни такива хора“, а съпредседателят на организацията Давид Александров впоследствие е бил кандидат в русенската листа на „Прогресивна България“.

Според партията вместо да представи комплексен план срещу радикализацията и да потърси отговорност от службите, Радев е предпочел да насочи обвиненията към политическите си опоненти. От формацията поставят въпроси кой е радикализирал извършителите, какво съдържание са следили, в какви онлайн групи са участвали, с кого са контактували и с каква информация са разполагали службите, преди онлайн омразата да прерасне в реално насилие.

От „Демократична България“ приветстват заявеното от вътрешния министър Иван Демерджиев намерение за по-решително противодействие на онлайн радикализацията, но настояват то да бъде последвано от конкретни действия. От партията посочват, че вече са изпратили въпроси до ДАНС и МВР и са поискали парламентарни изслушвания за действащите в страната радикални и неонацистки мрежи, евентуалните им чуждестранни връзки и предприетите мерки за превенция.

Асен Василев към Радев: ДАНС знаеше ли за неонацистките мрежи преди убийството и какво направи?

Лидерът на „Продължаваме Програмата“ Асен Василев отправи остри критики към премиера Румен Радев заради реакцията му след убийството на Георги Кузев в Пловдив. Той настоя министър-председателят да отговори дали ДАНС е разполагала предварително с информация за съществуването на неонацистки мрежи в страната и какви действия е предприела срещу тях.

„Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали и от кога ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията“, заяви Василев.

Той призова премиера да разпореди на председателя на ДАНС Пламен Тончев да предприеме действия за неутрализирането на подобни групи. Василев отправи и обвинение, че те са пряко свързани със среди, разпространяващи руска пропаганда в България, които според него са подкрепили партията на Радев на изборите.

„Не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите“, заяви той.

Василев посочи и профила в социалните мрежи на бащата на един от обвиняемите за убийството. Според него публикуваното там съдържание включва руска пропаганда, насилие, ксенофобски послания и подкрепа за „Прогресивна България“.

„Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България“ - само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги“, допълни Василев.

Той определи поведението на министър-председателя като „предателство към българския народ“ и „безподобна наглост“.

„Никой български премиер не си е позволявал подобно предателство към българския народ. Нито такава безподобна наглост“, заяви Василев.

В края на позицията си той отново постави въпроса за действията на службите преди престъплението: „Отговорете на един прост въпрос: ДАНС знаеше ли за тези неонацистки мрежи преди убийството и какво направи?“

Денков с остър сблъсък с Радев: Истинският проблем са неонацистки групи под руско влияние

Изказването на Румен Радев е напълно неадекватно, България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки модел, на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние, коментира на брифинг пред журналисти председателят на парламентарната група „Продължаваме промяната“ (ПП) и бивш премиер Николай Денков думи на премиера във връзка с убийството в Пловдив.

Според Денков проблемът трябва да бъде решаван на първо място от държавата, защото само тя може да предприеме краткосрочни и дългосрочни мерки. Второ, основното средство на държавата е да създаде превенция, така че да не стигаме до убийства като това в Пловдив, а основна роля има ДАНС, посочи още той. От 2021 г. ДАНС и други разузнавателни служби се ръководят от хора, назначени от Румен Радев, като всички те „очевидно, за добра работа бяха „наградени“ с втори мандат“, отбеляза Николай Денков.

Той попита дали ДАНС е докладвала на Радев за рисковете, довели до убийството в Пловдив и до другия побой преди това. Ако му е докладвала, означава, че премиерът трябва да носи лична отговорност за случилото се, смятат от ПП. По думите на Денков още „неадекватната реакция на премиера вероятно е предизвикана от все по-нарастващата информация, че тези, повлияни от Русия неонацистки групи, всъщност симпатизират на неговото управление“, и е добре ДАНС да се разрови малко повече в тези връзки.

По думите на Николай Денков изказвания на министър-председателя от типа, че опозицията е с изтекла необходимост, навеждат на мисълта, че това правителство е готово да ни отдалечи от европейската демокрация, за да ни „вкара в държава тип Русия, където децата още от училище ги подготвят за война“.

„И ще говори Радев за добродетели и религия, при положение че религията в Русия подкрепя войната и благославя ракетите, които падат върху мирни жители“, продължи бившият премиер.

В коментара си днес пред министрите министър-председателят заяви също: „Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет „Добродетели и религии“ в училище.“

В отговор на журналистически въпрос по време на брифинга Николай Денков обясни, че е казвал и на председателя на ДАНС, че в информацията, която получава като премиер, има две празни места – борбата с корупцията и с руското влияние. „Аз исках да го сменя, Радев го остави и му даде втори мандат“, добави той.

„Истинският проблем не е колко са големи наказанията, а че прокуратурата и част от съдебните институции, вкл. КПК, от години защитават престъпниците“, коментира и Мирослав Иванов. Според депутата от ПП изменения в Наказателния кодекс не следва да бъдат правени реактивно, а на база на стратегия.

За управленската програма на правителството Денков каза, че ще има коментар, когато видят какво е написано в нея. Досега правителството на Радев прави точно обратното на това, което е казал в предизборната кампания. Ако основната идея е да прави президентска република, категорично против съм, подчерта председателят на ПГ на ПП.

Румен Радев обяви радикални мерки срещу младежката престъпност след убийството в Пловдив

Повод за реакциите станаха думите на премиера Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет в сряда. Той коментира убийството на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив, което предизвика силен обществен отзвук.

МВР задържа заподозрените за престъплението, а съдът ги остави под стража. По думите на Радев правителството вече е предприело първи мерки срещу младежката престъпност, като се обсъждат и по-радикални действия.

Премиерът подчерта, че възпитанието на децата трябва да започва в семейството и училището. Според него те не бива да бъдат оставяни в „токсичната среда на социалните медии“.

Радев призова при подобни трагедии обществото да се обединява около жертвите, техните близки, закона и морала. Същевременно той атакува представители на опозицията и инфлуенсъри, които според него използват случая за политически цели.

„Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмета „Добродетели и религии“ в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив“, заяви премиерът.

Радев отправи и директно обвинение към опозицията, свързвайки я с младежите, замесени в случая. „Тези непросветени насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще направим необходимото“, каза министър-председателят.