Стратегът Джеймс Карвил: Тръмп „ще се откаже“ от президентския пост до Великден 2027 година

Джеймс Карвил прогнозира, че Доналд Тръмп ще напусне президентския пост до Великден 2027 г. - според демократическия стратег тежка загуба на републиканците на междинните избори през ноември 2026 г. ще доведе до „масово отхвърляне“ на Тръмп и той сам ще се откаже от поста; това е прогноза, а не установен факт.

Републиканците са изправени пред потенциално трудни междинни избори - недоволството е свързано с разходите за живот и икономическата ситуация, а Тръмп вече предупреждава, че загуба на контрола над Конгреса може да доведе до опити за импийчмънт; лидерът на демократите Хаким Джефрис не изключва тази възможност.

В самата Републиканска партия също се очаква труден период за Тръмп - сенаторът Джон Корнин прогнозира, че последните две години от втория му мандат могат да бъдат „най-мизерните“ в политическия му живот, но и това е политическа оценка, а не сигурно развитие.

Carville: Trump ‘going to walk away’ from presidency by next Easterhttps://t.co/aIKU5smZOy — The Hill (@thehill) June 15, 2026

Стратегът Джеймс Карвил прогнозира, че президентът Доналд Тръмп ще „се откаже“ от президентския пост и ще напусне Белия дом до Великден 2027 г., след като републиканците понесат тежък удар на междинните избори през есента.

Карвил заяви в неделя по време на разговор с водещия на подкаста му „Politics War Room“ Ал Хънт, че Тръмп „няма никаква представа какво го очаква“ след междинните избори през есента.

„Гласът срещу него през ноември ще бъде, меко казано, зашеметяващ“, каза той пред Хънт. „А той вече е отегчен. Не може да остане буден. Казва, че му е омръзнала войната с Иран. Казвам ви, този човек до Великден 2027 г. просто ще се откаже от работата си“, допълва Карвил.

Карвил заяви, че Тръмп ще направи това в отговор на „масовото отхвърляне на самия него“. Той нарече Тръмп „мек“ и обвини президента, че е „разсеян“.

Тръмп допуска загуба на междинните избори през 2026 г.

„Очевидно не е добре, спи през цялото време, лигави се целият“, каза бившият предизборен стратег на президента Бил Клинтън.

Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви пред „The Hill“, че Карвил е „заклет губещ, който страда от тежко и нелечимо заболяване, известно като синдром на психическо разстройство заради Тръмп, и то е изгнило мозъка му с размер на фъстък“.

Тръмп и републиканските законодатели са изправени пред тежка битка през следващите пет месеца, тъй като избирателите изразяват недоволство от начина, по който администрацията се справя с достъпността на живота и разходите за живот. Цените рязко са се повишили след началото на американско-израелския конфликт срещу Иран, макар че впоследствие са спаднали, след като САЩ и Иран подписаха първоначално споразумение за прекратяване на конфликта.

Човекът, предсказал победата на Тръмп, очаква импийчмънт

По-рано президентът предупреди републиканците, че ако загубят контрола си над Конгреса, демократите ще го подложат на импийчмънт. Някои кандидати, сред които кандидатът на демократите за Сената от Мейн Греъм Платнър, призоваха президентът да бъде отстранен чрез процедура по импийчмънт.

„Не сме изключили нито една възможност, нито сме изключили каквато и да е възможност по отношение на търсенето на отговорност“, заяви лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите Хаким Джефрис (демократ от Ню Йорк) пред водещата на предаването „Meet the Press“ Кристен Уелкър в неделя. „Това, което казахме, е, че фокусът ни ще бъде върху това да направим живота на американския народ по-достъпен“, допълни той.

Сенаторът Джон Корнин (републиканец от Тексас), който загуби първичните избори на Републиканската партия в щата от главния прокурор на Тексас Кен Пакстън, подкрепен от Тръмп, заяви пред „The New York Times“, че президентът го очакват тежки две години до края на втория му мандат.

„Това със сигурност ще направи нещата по-трудни, а в Тексас и по-скъпи, и ще ги направи по-трудни в цялата страна. Не го казвам с някакво желание за отмъщение. Просто мисля, че така ще се развият нещата. Мисля, че последните две години от мандата му ще бъдат най-мизерните две години в живота му, защото смятам, че ноември ще бъде катастрофа“, каза Корнин.