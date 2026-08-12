Свят

Отвориха първия „Музей на глупостите“ и балканския абсурд в Любляна

Ракията, самоиронията и прочутото „Йебига“ са сред основните теми на необичайната експозиция

12 август 2026, 15:18
Отвориха първия „Музей на глупостите“ и балканския абсурд в Любляна
Източник: БТА
  • В Любляна отвори „Музей на глупостите“, посветен на хумора от бивша Югославия - проектът на Борут Кокел използва пет помещения с манекени, шеги и изображения, за да покаже как самоиронията и абсурдът са се превърнали в общ културен език на региона.
  • „Йебига“ е водещият символ на музея и на балканския начин за справяне с абсурда - думата приблизително означава „майната му“, а експозицията избягва най-чувствителните етнически и религиозни шеги; Кокел е събрал около 25 000 шеги от региона.
  • Хуморът в музея свързва ежедневието, общото югославско минало и балканските стереотипи - сред темите са парите, любовта, провалите и способността човек да се смее на себе си, а посетителите получават и ракия, представена като „първата помощ на всяко балканско домакинство“.

В сърцето на Любляна манекен с кофа на главата посреща посетителите на нов и амбициозен проект, музей, посветен на разнообразния и понякога враждебен хумор на бивша Югославия.

По главната крайречна алея на Любляна, столицата на Словения, туристи спират, за да снимат манекен с кофа на главата. Облечена в зелено сако и червен клин, фигурата седи на маса пред една от къщите в историческия Стар град и се взира в разлята чаша турско кафе, напитка, популярна сред словенците, както и сред останалите балкански и централноевропейски народи, с които те са споделяли една държава до разпадането ѝ в началото на 90-те години.

На голям надпис зад фигурата пише: „Музей на глупостите: Светът е излязъл от релсите, а ние също. Йебига!“

„Йебига“ (yebiga), което може приблизително да се преведе като „майната му“ или „по дяволите“, е нишката, която преминава през целия музей. Той е открит през май и се състои от пет малки помещения, изпълнени с манекени със странни аксесоари, изображения, генерирани от изкуствен интелект, на смеещи се персонажи и сцени, придружаващи някои от шегите, както и шеги, поставени в рамки или изписани върху картонени пана.

Думата въплъщава същността на балканския хумор, казва основателят на музея Борут Кокел, който носи тениска с надпис: „Коя част от „йебига“ не разбирате?“

„Дори когато няма пари, когато няма работа, когато нищо не е уредено, всичко може да бъде решено с хумор“, казва той. „А за да работи това, хуморът не трябва да има филтър.“

Макар да се представя като дом на „балканския“ хумор, музеят е съсредоточен предимно върху културата на шегата в бивша Югославия, социалистическата федерация, включвала държавите от Балканския полуостров, които днес са Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово.

Създадена от руините на Първата световна война, Югославия е политически проект за обединяване на южнославянски и някои неславянски малцинства около обща идентичност и език, официално известен тогава като сърбохърватски. Но геноцидните войни, съпътствали разпадането на Югославия в началото на 90-те години, показаха, че идеята за единна югославска нация няма дълбоки основи.

Оттогава различните народи в региона продължават да определят себе си чрез отделни религиозни идентичности, сред които католицизъм, православие и ислям, както и чрез различни диалекти и езици.

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„Балканският“ хумор, предполага музеят, може би е бил лепилото, което е държало заедно културната мозайка на Югославия. Затова е уместно някои от изложените шеги директно да си играят с темата за езика.

„Глупакът е глупак и на кирилица, и на латиница“, гласи голям плакат на входа, изписан и с двете азбуки. Кирилицата се свързва със сърбите и православното християнство, докато латиницата се използва от останалите, предимно неправославни народи на разпадналата се държава.

Въоръжените конфликти, оформили региона, също намират отражение в изложбата, макар и косвено. Има игра на думи със заглавието на противоречивия сръбски филм от 1996 г. Lepa Sela Lepo Gore (буквално „Хубавите села горят хубаво“), разказващ за група обсадени сръбски войници по време на войната в Босна. В музея то е превърнато в абсурдистката фраза Lepa jela lepo goje – „Хубавата храна те угоява добре“.

Ролята и силата на жените в обществото също изглежда са обединяващ фактор.

„Старлетата е първото балканско митично същество с тяло на жена и глава на пуйка“, гласи една „енциклопедична“ дефиниция на „старлета“ - жена, която търси слава и богатство без други постижения освен красотата си, подпомогната от пластичната хирургия.

„Тя искаше да се омъжи за принц, но един кон имаше повече пари“, гласи друга шега. Тя играе с думата konj („кон“), която в много от бившите югославски държави се използва за обозначаване на „мъж“.

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Кокел, който през годините е събрал около 25 000 шеги от региона, казва, че съзнателно се е въздържал от натоварването на изложбата с политически чувствителен хумор.

„Ако изложим всички наистина „балкански“ шеги, вероятно нямаше да отворим“, признава той, имайки предвид шегите, които директно засягат религията, етническата принадлежност или националните символи.

Подборът също така избягва шеги, които се подиграват на конкретна група или представят персонажи, идентифицирани с определена етническа общност.

Тук няма шеги, осмиващи предполагаемия „мързел“ на черногорците, като например тази от хумористичния раздел на местно списание: „Какво казва черногорецът, преди да си легне? „Стани, земьо, за да легна аз.“

Откривам само една шега, генерирана от изкуствен интелект, която използва етническа тематика. Тя играе със стереотипа за словенците като народ, който държи да се представя като най-„елегантния“ и „европейския“ и по този начин да се дистанцира от останалата част от региона.

В нея словенец разказва виц „по словенски“, използвайки невинни евфемистични ругатни като „триста космати мечки“, докато неговият „балкански“ събеседник не се въздържа от цветисти обиди.

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Като цяло повечето шеги са посветени на ежедневните проблеми и абсурдите на живота.

„Животът не е нито лак за нокти, нито ацетон“, гласи една от тях.

„Преди ни беше по-добре и пак се оплаквахме. Сега нещата се влошават и отново се оплакваме“, казва друга.

Други се фокусират върху романтичните отношения: „Любовта е, когато изглеждаш като чувал с картофи, а тя те вижда като пържени картофи.“

Друга повтаряща се тема е способността човек да се смее на самия себе си: „Аматьорите правят грешки, но ние, опитните, създаваме катастрофи.“

Изглежда обаче, че и до днес има един елемент, който държи изложбата заедно: ракията, прочутата балканска плодова ракия.

Тя се сервира на посетителите при влизането им в музея и е описана в един от експонатите като „първата помощ на всяко балканско домакинство“.

Ракията е и в основата на определението за прословутото „йебига“, което един от експонатите описва така:

„Балканският начин да кажеш: какво ще направиш? Максимално усещане, минимално усилие. Обикновено върви с ракия, пура и песен, която боли повече, отколкото би трябвало.“

Източник: Guardian    
Музей на глупостите Балкански хумор Бивша Югославия Йебига Самоирония Абсурд Любляна Ракия Шеги Балкански стереотипи
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