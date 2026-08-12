Размерът на минималната заплата за 2027 г. ще бъде определен до края на септември

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Д о края на август трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на минималната работна заплата в България, а до края на септември да бъде определен и конкретният ѝ размер за 2027 г. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Първото заседание на групата се е състояло във вторник. Участниците са постигнали единодушие по почти всички основни промени, които трябва да бъдат направени.

„Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законово установена“, заяви Донев.

Постигнато е съгласие и по критериите, въз основа на които занапред ще се определя минималното възнаграждение.

Предвижда се веднъж на четири години да се прави оценка дали размерът на минималната работна заплата е адекватен. За референтна стойност при тази оценка работната група се е спряла на 50% от средния размер на основната работна заплата.

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Формулата все още не е готова

Следващата стъпка е да бъдат изготвени предложения за промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

„Трябва да финализираме работата така, че до края на месец август да имаме приет и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата“, заяви финансовият министър.

След това ще започне процедурата за определяне на конкретния размер на минималното възнаграждение за 2027 г. Крайният срок за това е краят на септември.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова уточни, че конкретна сума все още не е обсъждана, както и че няма готова формула.

„Ние се договорихме към момента само за критериите, върху които ще стъпим, но точно как ще бъде изградена формулата предстои заедно със синдикатите и работодателите да уточним и да разпишем в съответната наредба“, обясни тя.

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Предстои да бъде уточнено и кои официални статистически данни ще се използват при изчисленията. Допълнителните разговори между правителството, работодателите и синдикатите трябва да започнат още в края на тази седмица.

Една от основните задачи ще бъде да се гарантира участието на социалните партньори при изчисляването на минималната заплата.

Четири критерия за определяне на минималното възнаграждение

Критериите, по които е постигнато съгласие, са съобразени с европейската директива за адекватните минимални работни заплати.

При определянето на минималното възнаграждение ще се отчитат:

издръжката на живот;

общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

темпът на растеж на възнагражденията;

дългосрочните равнища и развитието на националната производителност.

Следва да бъде определено как всеки от тези показатели ще бъде измерван чрез официалните данни на националната статистика. На тази основа ще бъде разработена формула, която да отчита както производителността на труда, така и социалната функция на минималната заплата.

Ефремова подчерта, че темата е част от по-широкия въпрос за доходите на българските граждани и е сред приоритетите на правителството.

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Връзка между доходите и производителността

Социалният министър постави акцент и върху необходимостта от повишаване на квалификацията на работещите, което според нея трябва да доведе до по-висока производителност и повече добавена стойност.

„Трябва да работим съвместно за повишаване на квалификацията на българските граждани, оттам - на производителността и на добавената стойност, която всеки от нас може да даде, за да имаме една просперираща икономика“, заяви Ефремова.

На въпрос дали е обсъждан вариант минималната работна заплата да достигне 650 евро от 1 януари 2027 г., тя уточни, че конкретни суми не са били разглеждани на срещата.

Така окончателният размер на минималното възнаграждение за следващата година ще стане ясен след изработването и приемането на новия механизъм.