България

РЗИ потвърди за замърсяването в Свети Влас, къпането на плаж „Изток“ е забранено

Новите проби показват отклонения от нормите, водата ще бъде изследвана отново

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 10:47
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З абраната за къпане на плаж „Изток“ в Свети Влас е потвърдена от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Бургас след изследване на морската вода. Резултатите показват отклонения от определените норми по някои показатели, съобщи директорът на инспекцията д-р Георги Паздеров.

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Мярката влиза в сила от днес (12 август) по обед и е предприета като част от текущия контрол върху качеството на морската вода.

Плажът остава достъпен за посетители, като забраната се отнася единствено до къпането в морето.

  • РЗИ е получила сигнали и е взела проби

Областният управител на Бургас Дико Диков съобщи пред журналисти, че в РЗИ са постъпили сигнали за състоянието на морската вода в района.

След сигналите са извършени проверки и са взети проби. Първата проба е взета на 5 август, а последвалото изследване е потвърдило стойности извън определените норми, уточни д-р Паздеров.

Той е издал заповед за временно ограничаване на къпането в зоната на плаж „Изток“. Заповедта вече е изпратена до компетентните институции, а за мярката са информирани кметът и концесионерът на плажа.

Концесионерът трябва да постави необходимата сигнализация – информационни табели и флаг, указващи забраната за влизане във водата.

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  • Кога плажът ще бъде отворен за къпане?

Морската вода ще бъде изследвана отново. Забраната ще бъде отменена, след като бъдат получени две последователни проби, отговарящи на изискванията, взети през интервал от 48 часа.

До тогава посетителите могат да използват плажа, но не трябва да влизат във водата.

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  • Каква е причината?

Областният управител Дико Диков заяви, че институциите следят ситуацията и предприемат необходимите действия за установяване и отстраняване на причините за установените отклонения.

По думите му проблемът е свързан с частна пречиствателна станция.

Диков посочи, че съоръжението разполага с капацитет, който според него не съответства на натоварването в района през активния туристически сезон.

Предприемат се действия за намиране на трайно решение на проблема, като целта е то да бъде реализирано до края на настоящия сезон.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
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