Путин заплаши с конфискуване на европейски кораби

Владимир Путин заплаши с ответно конфискуване на европейски кораби - той заяви, че Русия може да предприеме действия „навсякъде“, ако европейски държави продават или предават товари, конфискувани от руския „сенчест флот“, и определи мерките като „пиратство и бандитизъм“.

Заплахата идва след затягането на европейските санкции срещу руския петрол - новите правила на ЕС позволяват на държавите членки да продават конфискувани товари от кораби, нарушаващи санкциите; Швеция според съдебни документи ще предаде на Украйна конфискуван руски кораб, за който се предполага, че е превозвал зърно от окупирани украински територии.

Изявлението е направено на фона на засилено военно напрежение в Далечния изток - Путин говори от борда на крайцера „Варяг“ край Сахалин по време на руски военноморски учения, седмица преди съвместни учения на САЩ и Южна Корея, докато Киев и Сеул обвиняват Москва и Пхенян в задълбочаващо се военно сътрудничество.

BREAKING: Putin on Wednesday threatened to seize ships belonging to European countries in retaliation for plans to sell off cargo seized from Russian “shadow fleet” vessels.

https://t.co/UvqpvmWWmQ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 12, 2026

Руският президент Владимир Путин заплаши, че Москва ще конфискува кораби, принадлежащи на европейски държави, в отговор на плановете за продажба на товари, иззети от руски плавателни съдове от т.нар. „сенчест флот“.

Няколко европейски държави са прихванали кораби, превозващи руски петрол в нарушение на европейските санкции, насочени срещу този ключов източник на приходи за Москва.

Новите санкции, приети миналия месец, позволяват на държавите от ЕС да продават петрола или други товари, конфискувани от тези кораби.

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Москва реагира остро на предприетите мерки, а Путин ги определи като „пиратство и бандитизъм“.

„Ще бъдем принудени да отговорим по същия начин“, заяви руският президент, докато наблюдаваше военноморски учения в руския Далечен изток.

Москва ще действа „навсякъде, където сами преценим, че е необходимо и целесъобразно - без значение къде“, добави той.

Съдебни документи от Швеция, с които АФП се е запознала по-рано през август, показват, че Стокхолм ще предаде на Киев конфискуван руски кораб, за който се предполага, че е превозвал зърно от окупираните украински територии.

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Путин направи изявлението на борда на руския крайцер „Варяг“ край остров Сахалин, където руският военноморски флот провежда учения.

Маневрите се състоят седмица преди съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея, предназначени да симулират евентуално нахлуване от Северна Корея.

Напрежението в региона остава високо на фона на обвиненията от Киев и Сеул, че Пхенян и Москва продължават да задълбочават военното си сътрудничество.