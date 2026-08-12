България

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 3 часа / 12 август 2026, 12:24
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Е дин човек загина, а друг е тежко ранени при инцидент с незаконен мотоделтапланер край Несебър. На машината се качили инструктор и клиент. 71-годишният инструктор от София е откаран в болница.

Тази сутрин в 10:36 ч. в Координационния център за търсене и спасяване при авиационни произшествия (КЦТСАП) е получен сигнал за паднал мотоделтапланер в морето на около 200–300 метра от брега, с двама души на борда, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Мъж загина след инцидент с делтапланер

Екип на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е бил на терен в района още от неделя, след сигнал от областния управител на Бургас. При проверка инспекторите са открили делтапланера сред скалите между Равда и Несебър. Установено е, че той не е регистриран. От направения оглед е констатирано, че не е поддържан – моторът е ръждясал, има самоделни ремонти по винта и множество видими дефекти. Незабавно е подаден сигнал към телефон 112, откъдето е поискано инспекторите да сигнализират при установяване на излитане.

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Вчера, след излитане на мотоделтапланера, е подаден сигнал към 112, но машината не се е върнала на мястото. Полицията е напуснала района, а инспекторите са останали, за да уведомят службите при завръщане на летателния апарат. Това така и не се е случило.

Машината е любителски сглобена. Като мотоделтапланер, тя следва да премине цялостна процедура по първоначално сертифициране като въздухоплавателно средство, тъй като няма типов сертификат. След това трябва да бъде регистрирана и да получи специално разрешение за извършване на такъв тип полети. За пилота се изисква национален лиценз за любител пилот (NPPL), обясняват от МТС.

Летателната дейност е била осъществявана напълно незаконно, в нарушение на изискванията за безопасност, без необходимите разрешителни и без вписване в регистрите на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Инцидентът се разследва и от Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт, се допълва в съобщението.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, БГНЕС    
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