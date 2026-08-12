„Булгаргаз“ предлага ново поскъпване на природния газ

Предложената цена на природния газ за септември е 41,31 евро за мегаватчас без достъп, пренос, акциз и ДДС, но окончателното решение предстои да бъде взето от КЕВР.

„Булгаргаз“ предлага природният газ през септември да поскъпне с близо 5% спрямо август.

Дружеството е поискало от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цена от 41,31 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.

През август утвърдената от регулатора цена е 39,43 евро за мегаватчас, което означава, че предложението за септември е с 4,77% по-високо.

КЕВР утвърди цената на газа за август, ето колко ще плащаме

Второ поредно увеличение

Ако предложението бъде одобрено, това ще е ново поскъпване след увеличението през август.

За юли КЕВР утвърди цена от 37,70 евро за мегаватчас, а за август тя се повиши до 39,43 евро за мегаватчас.

Така само за два месеца предложеното ниво за септември би било с близо 10% по-високо от цената през юли.

Защо газът поскъпна през август

При определянето на августовската цена КЕВР посочи като един от факторите намалените количества по дългосрочния договор за доставка на азербайджански газ заради ремонтни дейности.

"Булгаргаз" иска ново повишение на цената на природния газ

За компенсиране на част от недостига „Булгаргаз“ е предвидило използване на количества от газохранилището в Чирен и доставки на втечнен природен газ.

Тези обстоятелства се отнасят до формирането на цената за август. Към момента в публичната информация за септемврийското заявление няма подробно обявена обосновка кои конкретни доставки стоят зад предложените 41,31 евро за мегаватчас.

Цената още не е окончателна

Предложението на „Булгаргаз“ не означава автоматично, че природният газ ще струва толкова през септември.

Предстои КЕВР да разгледа заявлението на открито заседание, след което регулаторът ще вземе окончателното решение за цената на закрито заседание.

При определянето на месечната цена могат да бъдат отчетени актуалните стойности на доставките, необходимите количества природен газ и други компоненти, така че окончателно утвърдената цена може да се различава от първоначално поисканата.

Засега сигурното е, че „Булгаргаз“ иска 41,31 евро за мегаватчас, а дали това ще стане реалната цена за септември, предстои да реши КЕВР.