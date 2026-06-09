Откриха незаконни кладенци, захранвали комплекса в местността „Баба Алино“

Бюджетната комисия обсъжда искането на правителството за нов размер на държавния дълг

Oставиха в ареста единия от обвиняемите за катастрофата на „Челопешко шосе“

Емил Дечев за оставката на Георги Кандев: Това напускане е леко обезпокоително

15-годишното момче, което загина край Ловеч, се успало, изпуснало автобуса и взело колата на баща си

Битката за ЦИК: Кой ще контролира изборната администрация през следващите пет години?

Шефът на СДВР Любомир Николов поема функцията на главен секретар на МВР

М ащабна съвместна проверка на няколко държавни институции разкри сериозни нарушения на екологичното и водното законодателство в жилищен комплекс, изграден край местността „Баба Алино“ във Варненско. Според установеното на място обектът е бил захранван с напълно нерегламентирани подземни водоизточници.

Разкриха незаконен сондаж за вода в Баба Алино

Акцията е започнала в 9:00 часа във вторник и е разпоредена от областния управител на Варна Марио Смърков. Тя е предприета след сигнал, подаден от народния представител инж. Коста Стоянов, който е алармирал за съмнения за незаконно изземване на питейна вода.

Проверка на място и участие на институциите

На терен са присъствали екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Варна, заедно с представители на областната администрация. От „ВиК – Варна“ са заявили, че не са получавали искания за проектиране или изграждане на водоснабдителна инфраструктура за обекта и не поддържат връзка с неговото водоснабдяване.

Експерти от ДНСК проверяват Община Варна заради "Баба Алино"

По време на обхода инспекторите са установили изградена вътрешна водопроводна мрежа, захранвана от два дълбоки тръбни кладенеца. В съоръженията са били открити и монтирани водомери, използвани за вътрешно отчитане на потреблението.

„В единия кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити водомери“, съобщи директорът на БДЧР Явор Димитров.

Констатирани нарушения и последващи действия

Нарушенията са описани в констативни протоколи от проверяващите институции. Според областния управител държавата няма да допуска нерегламентирано използване на природни ресурси в района, където през последните седмици се наблюдава напрежение, свързано и с други сигнали за строителна и административна дейност.

По думите му сигналът за незаконно водовземане е постъпил непосредствено преди акцията, което е позволило бърза координация между институциите и организиране на проверката.

Шишков обяви проверка във ВиК Варна заради случая с „Баба Алино“

Предстоящи мерки

Сред последващите действия са спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа. Предвижда се налагане на максимални административни санкции по Закона за водите на инвеститора на обекта, както и последваща проверка от Районна прокуратура – Варна.

Институциите продължават работа по документиране на случая и установяване на всички отговорни страни, свързани с изграждането и експлоатацията на водната инфраструктура в комплекса.