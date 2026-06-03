Експерти от ДНСК проверяват Община Варна заради "Баба Алино"

М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че в Община Варна вече са влезли експерти от строителната инспекция, които проверяват цялата документация по случая с "тайния град" в местността "Баба Алино".

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Министър Шишков, който присъства на международен транспортен форум, каза, че наистина вече в общината има проверяващи от Дирекция "Национален строителен контрол", както и от Кадастъра, за да се види всъщност какво точно се е случило с незаконното строителство от Корпорация КУБ, предаде БНР.

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Що се отнася до изнесената информация от бившия кмет на Варна Иван Портних, който показа ново строителство на жилищен комплекс в близост до "Баба Алино", където са изсечени само за 2024 г. и 2025 г. над 5000 дървета, министър Шишков каза, че всъщност ще бъде извършена проверка на всичко, но той смята, че в случая всички са замесени.

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"По време на сглобката, забележете кога е извършено всичко това, така, че нито бившият кмет, нито настоящият, разбира се, органите на реда ще решат кой носи истинската вина, но каквито изказвания да се правят може би е с цел да се заблуди аудиторията", каза той.

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"Ето, днес се проверяваше обект, който има надлежните строителни разрешения, само дето има незаконно изсечени дървета, а на "Баба Алино" всички документи са неистински. Продължаваме. Няма да се откажем от всички проверки във Варна и ще бъде изнесена цялата истина, само че, забележете, по време на сглобката действително всички са действали единно, така, че оттук нататък ще стане ясно кой доколко е замесен и какво ще бъде наказанието", допълни Шишков.