САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

С АЩ и Иран са се договорили да удължат 60-дневното примирие съгласно Исламабадския меморандум за разбирателство, чието действие изтича на 17 август.

Това съобщиха пакистански правителствени източници пред Анадолската агенция.

„И двете страни са дали съгласието си на посредниците за удължаване на срока. Двете страни обаче обменят послания, за да решат с какъв срок да бъде удължено примирието“, заяви източник, близък до процеса на посредничество.

САЩ и Иран се договориха за примирие с посредничеството на Пакистан през април, а на 17 юни подписаха меморандум за разбирателство, с който започнаха преговори за постигане на окончателно споразумение.

По-късно обаче преговорите бяха преустановени заради разногласия относно гаранциите за сигурност и свободата на корабоплаването през Ормузкия проток – един от най-важните маршрути в света за доставките на енергийни ресурси и търговията.

Между 8 и 24 юли САЩ и Иран си размениха военни удари. Вашингтон нанесе атаки по цели в Иран, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения и техника в няколко арабски държави, включително Йордания, Бахрейн и Кувейт.