Финансов срив за броени часове: Роджър Федерер вече не е милиардер

Т енис иконата Роджър Федерер вече официално не е милиардер, след като състоянието му намаля значително в рамките на броени часове.

20-кратният шампион от Големия шлем загуби десетки милиони долари поради срив в цената на акциите на швейцарската марка за луксозни спортни обувки On (разпространявана от On Holding). Причината за срива са по-слабите от прогнозираните продажби на бранда.

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Според списание Forbes, спадът от 19% на борсата е коствал на Федерер поне 52 милиона долара. Макар да притежава дял от едва около 2,5% в компанията, стойността му доскоро бе огромна.

Компанията On Holding излезе на Нюйоркската фондова борса през 2021 г., а през изминалата година оценката ѝ се изстреля нагоре, с което изтласка швейцареца отново в клуба на милиардерите. По последни изчисления на Forbes обаче, нетното състояние на Федерер е спаднало до 952 милиона долара (при близо 1,1 милиарда долара през миналата година). Общата му загуба спрямо пиковите стойности надхвърля 200 милиона долара.

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Успешната инвестиция в On

Базираната в Цюрих швейцарска марка On се разви от производител на високотехнологични маратонки за бягане до световен гигант в спортните обувки. Част от финансовия скок на бранда през 2025 г. се дължеше на изключително успешната серия „The Roger“, разработена съвместно с легендата.

Федерер стана съсобственик и консултант по дизайна в компанията през 2019 г. Към днешна дата това се смята за най-печелившата инвестиция в кариерата му.

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Финансова империя извън корта

По-голямата част от финансовото състояние на Маестрото произлиза от състезателната му кариера и огромните спонсорски договори. 8-кратният шампион на „Уимбълдън“ приключи кариерата си с над 130 милиона долара само от наградни фондове.

Извън корта той бе още по-успешен:

Uniqlo: През 2018 г. той подписа 10-годишен договор на стойност 300 милиона долара с японския бранд за дрехи, прекратявайки 24-годишното си партньорство с Nike.

Nike: Преди това спортният гигант бе инвестирал близо 172 милиона долара в тенисиста, а бившият директор на тенис дивизията им Майк Накаджима по-късно нарече изпускането на Федерер „истинска катастрофа“.

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Други брандове: Маестрото бе лице на гиганти като Rolex, Mercedes-Benz, Gillette и шоколадовите изделия Lindt.

Частни полети: Изненадващ за мнозина бе и договорът му за 115 милиона долара с компанията за частни самолети NetJets.

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Въпреки че губи статуса си на милиардер на хартия, 44-годишният Федерер едва ли ще има финансови затруднения. Заедно със съпругата си Мирка и четирите им деца (две двойки близнаци), той продължава да развива интересите си в света на модата. Феновете със сигурност ще го виждат още дълги години в кралската ложа на „Уимбълдън“ — с часовник Rolex на китката и маратонки On на краката.