Свят

Финансов срив за броени часове: Роджър Федерер вече не е милиардер

Крах на борсата и по-слаби продажби на луксозни маратонки стопиха стотици милиони от богатството на тенис иконата

12 август 2026, 13:20
Финансов срив за броени часове: Роджър Федерер вече не е милиардер
Роджър Федерер   
Източник: Getty Images

Т енис иконата Роджър Федерер вече официално не е милиардер, след като състоянието му намаля значително в рамките на броени часове.

20-кратният шампион от Големия шлем загуби десетки милиони долари поради срив в цената на акциите на швейцарската марка за луксозни спортни обувки On (разпространявана от On Holding). Причината за срива са по-слабите от прогнозираните продажби на бранда.

Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в света

Според списание Forbes, спадът от 19% на борсата е коствал на Федерер поне 52 милиона долара. Макар да притежава дял от едва около 2,5% в компанията, стойността му доскоро бе огромна.

Компанията On Holding излезе на Нюйоркската фондова борса през 2021 г., а през изминалата година оценката ѝ се изстреля нагоре, с което изтласка швейцареца отново в клуба на милиардерите. По последни изчисления на Forbes обаче, нетното състояние на Федерер е спаднало до 952 милиона долара (при близо 1,1 милиарда долара през миналата година). Общата му загуба спрямо пиковите стойности надхвърля 200 милиона долара.

Кейт Мидълтън до Роджър Федерер на награждаването му на Уимбълдън
9 снимки
кейт и роджър
кейт и роджър
кейт и роджър
кейт и роджър

Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Успешната инвестиция в On

Базираната в Цюрих швейцарска марка On се разви от производител на високотехнологични маратонки за бягане до световен гигант в спортните обувки. Част от финансовия скок на бранда през 2025 г. се дължеше на изключително успешната серия „The Roger“, разработена съвместно с легендата.

Григор Димитров с историческа победа над Роджър Федерер
10 снимки
Григор Димитров Роджър Федерер
Григор Димитров Роджър Федерер
Григор Димитров Роджър Федерер
Григор Димитров Роджър Федерер

Федерер стана съсобственик и консултант по дизайна в компанията през 2019 г. Към днешна дата това се смята за най-печелившата инвестиция в кариерата му.

Илон Мъск загуби 350 милиарда долара за броени дни след срив на акциите на SpaceX

Финансова империя извън корта

По-голямата част от финансовото състояние на Маестрото произлиза от състезателната му кариера и огромните спонсорски договори. 8-кратният шампион на „Уимбълдън“ приключи кариерата си с над 130 милиона долара само от наградни фондове.

Извън корта той бе още по-успешен:

Uniqlo: През 2018 г. той подписа 10-годишен договор на стойност 300 милиона долара с японския бранд за дрехи, прекратявайки 24-годишното си партньорство с Nike.

Nike: Преди това спортният гигант бе инвестирал близо 172 милиона долара в тенисиста, а бившият директор на тенис дивизията им Майк Накаджима по-късно нарече изпускането на Федерер „истинска катастрофа“.

Последен танц за $2,3 милиарда: Какво преследват Меси и Роналдо на Световното първенство

Други брандове: Маестрото бе лице на гиганти като Rolex, Mercedes-Benz, Gillette и шоколадовите изделия Lindt.

Частни полети: Изненадващ за мнозина бе и договорът му за 115 милиона долара с компанията за частни самолети NetJets.

Илон Мъск вече не е трилионер

Въпреки че губи статуса си на милиардер на хартия, 44-годишният Федерер едва ли ще има финансови затруднения. Заедно със съпругата си Мирка и четирите им деца (две двойки близнаци), той продължава да развива интересите си в света на модата. Феновете със сигурност ще го виждат още дълги години в кралската ложа на „Уимбълдън“ — с часовник Rolex на китката и маратонки On на краката.

Източник: NYP    
Роджър Федерер On Holding финанси срив на акции тенис инвестиции спонсорски договори милиардер спортни обувки Forbes
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Пуснаха двамата задържани за побоя в Пловдив

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Майка на момче от групата зад нападенията в Пловдив: Животът ми стана адски тормоз, това е секта

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Загинал и тежко ранен - падна незаконен делтапланер край Несебър

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

Карате стара кола? ЕС въвежда нови правила

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 1 ден
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 1 ден
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 1 ден
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Съкращават над 160 щата в две министерства

Съкращават над 160 щата в две министерства

България Преди 33 минути

Най-съществено е намалението в системата на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация

Отвъд табуто: Педиатричната урология и родителските тревоги

Отвъд табуто: Педиатричната урология и родителските тревоги

Любопитно Преди 1 час

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

Водолази извадиха тяло от язовир „Огоста“

България Преди 1 час

То е откарано за аутопсия в болница, за да бъде установено какво се е случило

По „Младежка заетост+“ младите хора могат да бъдат включени в платен стаж, обучение по време на работа или субсидирана заетост за период от шест месеца.

Как да започнете първа работа: Над 3100 места вече са разкрити за младежи

Парите ни Преди 1 час

Още близо 1500 позиции са в процес на одобрение, а проектът предвижда подкрепа за най-малко 8520 млади хора

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

Министерският съвет прие управленската програма на правителството

България Преди 1 час

Народното събрание вече работи по законодателната програма

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Пълното слънчево затъмнение отваря нови врати: Вижте дали вашата рождена дата е сред късметлийските

Любопитно Преди 2 часа

Вижте дали сте сред късметлиите, кои зодии трябва да внимават и кои часове от вечерта крият астрологичен капан

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Румъния спира АЕЦ „Черна вода“

Свят Преди 2 часа

Процесът ще започне в четвъртък сутринта в 7:00 часа

<p>Дръжте се здраво! (Или всъщност няма нужда): НАСА успокои, че няма да политаме в 17:33 ч.</p>

НАСА опроверга конспирациите: Гравитацията на Земята няма да изчезне днес

Любопитно Преди 2 часа

Конспиративните твърдения за глобален катаклизъм и „7 секунди без гравитация“ се разпространяват в социалните мрежи от месеци

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

България Преди 2 часа

Инфлуенсърът е обвинен и за непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

Арестуваха мъж, предизвикал пожар в Пазарджишко

България Преди 2 часа

Огънят е бил потушен, но пламъците са унищожили камион, стопански навес с около 100 бали сено и пет куб. м дървен материал

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

Шофьор на тир с положителни проби за два вида наркотици помете мантинела и продължи по АМ "Тракия"

България Преди 2 часа

По информация на полицията мъжът е криминално проявен и осъждан

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

14-годишен опита да избяга от полицията, заби се челно в патрулка

България Преди 3 часа

На негов родител е съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата

Снимката е илюстративна

Безпрецедентен сблъсък: Сурогатна майка отказа аборт и предизвика съдебна буря

Свят Преди 3 часа

Биологичните родители съдят жената заради сърдечен дефект на плода, но тя избяга в друг щат, за да спаси живота на бебето

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

САЩ и Иран удължават 60-дневното примирие

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран дадоха съгласие да удължат 60-дневното споразумение, изтичащо на 17 август. Преговорите бяха блокирани заради разногласия около Ормузкия проток и последвалите взаимни военни удари в Близкия изток

Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

България Преди 3 часа

Предвиждат се проверки за разходването на публичните средства и нови възможности за финансиране на общински проекти с европейски средства

Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия

Вулканът Етна парализира Сицилия - летището в Катания е затворено

Свят Преди 3 часа

Хиляди пътници са засегнати, а въздушното пространство остава ограничено поне до 19:00 ч. българско време

Всичко от днес

От мрежата

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Рапърът V:rgo катастрофира, зад волана е била любимата му

Edna.bg

Европа ще наблюдава първото си пълно слънчево затъмнение от 2006 г.

Edna.bg

Съобщението на Роналдо към съкрушения Меси, което впечатли футболния свят

Gong.bg

Меси просълзи мрежата с обръщение към покойния си баща: Съмнявам се, че ще продължа да играя още дълго!

Gong.bg

Майката на задържан за побоя над непалци: Многократно съм подавала сигнали в полицията, но нямаше реакция (ВИДЕО)

Nova.bg

Падналият мотоделтапланер - любителски сглобен, ръждясал, нерегистриран и с пилот без лиценз

Nova.bg