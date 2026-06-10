Проф. Калинков: В „Баба Алино“ всичко е незаконно – от строителството до водата

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„Очевидно това, което става там, е всичко незаконно. И самият обект е незаконен. Включително опитите за водоснабдяване чрез подземни водоизточници също са незаконни“. Така в проф. Петър Калинков от Българската асоциация по водите коментира случая с т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“, където при проверка бяха установени нерегламентирани сондажи и водовземане, съобщава NOVA.

Откриха незаконни кладенци, захранвали комплекса в местността „Баба Алино“

По думите на експерта ситуацията е изцяло извън рамките на закона. Той подчерта, че подземните води са държавна собственост и използването им задължително изисква разрешение от компетентните басейнови дирекции. Според него в конкретния случай такова разрешение липсва, което прави водовземането нерегламентирано.

Експертът обърна внимание и на техническите аспекти на изградената инфраструктура, като посочи, че заснетите съоръжения вероятно представляват тръбни кладенци, използвани за директно подаване на вода към сградите.

Разкриха незаконен сондаж за вода в Баба Алино

„Това е абсолютно недопустимо. Освен това около всеки водоизточник трябва да има санитарно-охранителна зона, ограда и строг контрол. Тук виждаме съоръжения, разположени в рамките на урбанизирана територия, без никакви изисквани защитни мерки“, обясни той.

Проф. Калинков допълни, че за да бъде използвана вода за питейни нужди, тя задължително трябва да бъде изследвана в лицензирана лаборатория по физични, химични, бактериологични и радиологични показатели, както и да отговаря на съответните нормативни изисквания. Дори при положителни резултати, водата трябва да бъде обеззаразявана и съхранявана при определени условия.

„Във всички случаи подземните води в района на Черноморието не са с добри питейни качества и почти сигурно съдържат бактериологично замърсяване“, допълни той.

"Баба Алино": Разплитането на казуса с "незаконния град" продължава

По отношение на контрола и законността на действията в подобни случаи, експертът бе категоричен, че нормативната рамка е ясна, но проблемът е в нейното прилагане.

„За да се разреши водовземане, се изисква разрешение от басейнова дирекция. Без такова всичко е незаконно. Освен това трябва да има контрол и проверки. В случая очевидно става дума за нелегално строителство и нерегламентирано изградена водопреносна мрежа“, посочи проф. Калинков.

Той изрази мнение, че подобни обекти не могат да останат незабелязани без пропуски в контролната система. „Очевидно има проблем в контрола. Подобни дейности би трябвало да бъдат установени още в ранен етап“, добави експертът.

Проф. Калинков призова за засилен институционален контрол и по-строго прилагане на закона, за да се предотвратяват подобни случаи в бъдеще.

Припомняме, че вчера мащабна проверка на няколко държавни институции установи сериозни нарушения на екологичното и водното законодателство в т.нар. „незаконен град“ в местността „Баба Алино“ край Варна.

Според проверяващите жилищният комплекс е бил захранван с вода от два нерегламентирани подземни водоизточника. Като първа мярка властите са разпоредили спиране на потопяемите помпи и запечатване на двата сондажа. Предвижда се налагането на санкции по Закона за водите на инвеститора, както и проверка от Районната прокуратура във Варна. От „ВиК – Варна“ заявиха, че комплексът никога не е подавал искане за проектиране или изграждане на водоснабдителна инфраструктура и не е бил присъединяван към водопреносната мрежа.

Междувременно остава открит и въпросът за законността на сградите в района. От Министерството на регионалното развитие отново посочиха, че евентуалното им премахване е в правомощията на общината.