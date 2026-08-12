Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

П равителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков.
„От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини“, заяви той.
По думите му програмата за инвестиции в общините е започнала през 2024 г., като до момента по нея са били изплатени около 1 млрд. лева.
Според Шишков досегашното разпределение на средствата е оставило редица общини в неравностойно положение. Затова ще бъде дадена възможност и на общините, които са поискали да подпишат споразумения до края на 2025 г., но това не се е случило, да се включат в програмата.
„Така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат тази възможност също да участват в програмата“, посочи регионалният министър.
Повече контрол върху публичните средства
Правителството ще постави акцент и върху контрола при разходването на публичните средства.
„Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин – прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо“, подчерта Шишков.
Предстоят проверки, които трябва да установят на кого се плаща и какъв обем работа реално е извършен. Ще се търсят и възможности повече общински проекти, отговарящи на условията за европейско финансиране, да бъдат реализирани с европейски средства, вместо да се натоварва държавният бюджет.
„Колкото повече можем да облекчим разходите от държавния бюджет и да не позволим на общините, тоест на хората, които живеят там, да загубят средства, според мен е изключително важно“, каза министърът.
„Регионите говорят“ тръгва из страната
МРРБ ще започне и обиколки в страната в рамките на нова инициатива под името „Регионите говорят“.
Целта е на място да бъдат установени основните проблеми на общините, включително тези, свързани с водоснабдяването и инфраструктурата.
„Искаме да видим проблемите, искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, с проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага“, обясни Шишков.
Ускорява се работата по „Струма“
Друга важна тема от решенията на Министерския съвет е свързана с отчуждаването на терени за автомагистрала „Струма“, включително в района на обхода на Кресна.
„Автомагистрала „Струма“ е обявена за национален обект още през далечната 2013 година. А към днешна дата ние продължаваме да отчуждаваме терени, продължаваме да одобряваме подробни устройствени планове“, посочи регионалният министър.
Част от терените по трасето все още не са отчуждени, включително в участъци, в които вече се извършват строителни дейности. По думите на Шишков през последните месеци се наблюдава промяна в темпото на строителството.
Държавата ще отдели 233 хил. евро за отчуждаването на конкретните терени.
Според Шишков това е само началото на процеса по ускоряване на инфраструктурното развитие.
„Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти“, заяви той.
Предстои да бъдат представени конкретни действия и по други ключови инфраструктурни проекти, сред които и Околовръстният път на София.