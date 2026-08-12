България

Държавата ускорява финансирането на общините и ключови инфраструктурни проекти

Предвиждат се проверки за разходването на публичните средства и нови възможности за финансиране на общински проекти с европейски средства

Василена Василева Василена Василева

12 август 2026, 13:53
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П равителството предприема мерки за ускоряване на финансирането на общините и развитието на ключови инфраструктурни проекти. Това заяви на брифинг след заседанието на Министерския съвет регионалният министър Иван Шишков.

„От днес ние връщаме не само надеждата, а и реалната възможност да продължи инвестирането в българските общини“, заяви той.

По думите му програмата за инвестиции в общините е започнала през 2024 г., като до момента по нея са били изплатени около 1 млрд. лева.

Според Шишков досегашното разпределение на средствата е оставило редица общини в неравностойно положение. Затова ще бъде дадена възможност и на общините, които са поискали да подпишат споразумения до края на 2025 г., но това не се е случило, да се включат в програмата.

„Така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат тази възможност също да участват в програмата“, посочи регионалният министър.

Повече контрол върху публичните средства

Правителството ще постави акцент и върху контрола при разходването на публичните средства.

„Парите на българските граждани могат да се изразходват само по един начин – прозрачно, ясно и, разбира се, справедливо“, подчерта Шишков.

Предстоят проверки, които трябва да установят на кого се плаща и какъв обем работа реално е извършен. Ще се търсят и възможности повече общински проекти, отговарящи на условията за европейско финансиране, да бъдат реализирани с европейски средства, вместо да се натоварва държавният бюджет.

„Колкото повече можем да облекчим разходите от държавния бюджет и да не позволим на общините, тоест на хората, които живеят там, да загубят средства, според мен е изключително важно“, каза министърът.

„Регионите говорят“ тръгва из страната

МРРБ ще започне и обиколки в страната в рамките на нова инициатива под името „Регионите говорят“.

Целта е на място да бъдат установени основните проблеми на общините, включително тези, свързани с водоснабдяването и инфраструктурата.

„Искаме да видим проблемите, искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, с проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага“, обясни Шишков.

Ускорява се работата по „Струма“

Друга важна тема от решенията на Министерския съвет е свързана с отчуждаването на терени за автомагистрала „Струма“, включително в района на обхода на Кресна.

„Автомагистрала „Струма“ е обявена за национален обект още през далечната 2013 година. А към днешна дата ние продължаваме да отчуждаваме терени, продължаваме да одобряваме подробни устройствени планове“, посочи регионалният министър.

Част от терените по трасето все още не са отчуждени, включително в участъци, в които вече се извършват строителни дейности. По думите на Шишков през последните месеци се наблюдава промяна в темпото на строителството.

Държавата ще отдели 233 хил. евро за отчуждаването на конкретните терени.

Според Шишков това е само началото на процеса по ускоряване на инфраструктурното развитие.

„Държавата започва да връща развитието на инфраструктурните обекти“, заяви той.

Предстои да бъдат представени конкретни действия и по други ключови инфраструктурни проекти, сред които и Околовръстният път на София.

Редактор: Василена Василева
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