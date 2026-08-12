Свят

Вулканът Етна парализира Сицилия - летището в Катания е затворено

Хиляди пътници са засегнати, а въздушното пространство остава ограничено поне до 19:00 ч. българско време

12 август 2026, 13:47
Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия
Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия   
Източник: БТА
  • Изригването на Етна затвори летището в Катания и наруши полетите за хиляди пътници – въздушното пространство остава ограничено поне до 19:00 ч. българско време, което създава сериозни проблеми в разгара на туристическия сезон.
  • Вулканът продължава да изхвърля пепел и нажежени скални фрагменти – според италианския INGV от отвори на височина 2360 и 2750 м се стичат гъсти лавови потоци, като вече са се образували още два.
  • Нарушенията продължават от петък и принуждават туристите да търсят алтернативи – въздушното пространство около Катания многократно е било напълно затваряно, а пътници се насочват към летището в Палермо или железопътен транспорт.

Летището в град Катания на италианския остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон, предаде ДПА.

Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19:00 ч. бълг. време, като срокът първоначално беше до 13:00 часа бълг. време.

Сред засегнатите от нарушения въздушен трафик са и много чуждестранни туристи. Етна, най-активният вулкан в Европа, изхвърля големи количества пепел и нажежени скални фрагменти от петък. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология (INGV) от два отвора на височина 2360 и 2750 метра се стичат гъсти потоци лава, като вече са се образували още два потока.

Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство е напълно затваряно. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова.

Много пътници опитват да използват летището в Палермо или да пътуват с влак като алтернатива, посочва ДПА.

Вижте повече в нашата галерия:

Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия
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Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия
Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия
Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия
Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия
Източник: БТА, Марин Милков    
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