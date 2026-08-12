Средната заплата в България достигна 1444 евро

Средната брутна заплата продължава да расте, но разликата между най-високо и най-ниско платените сектори остава над три пъти.

С редната брутна месечна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на 2026 г. и нараства с 9,8% спрямо същия период на миналата година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Спрямо първото тримесечие на годината увеличението е 2,6%. Най-силен ръст е отчетен в добивната промишленост – 14,8%, следвана от строителството – 6,5%, и образованието – 6,3%.

По месеци средната брутна заплата е била 1476 евро през април, 1434 евро през май и 1421 евро през юни.

Заплатите растат, но инфлацията ги обезсмисля

Къде заплатите растат най-бързо

На годишна база най-голямо увеличение на средното възнаграждение има в добивната промишленост – 24%.

Следват селското, горското и рибното стопанство – 19,5%, и групата „Други дейности“ – 15,7%.

Ръстът е значително по-силен в частния сектор. Спрямо второто тримесечие на миналата година средната заплата там се увеличава с 11,5%, докато в обществения сектор повишението е 4,8%.

Над 3000 евро средно в най-добре платения сектор

Най-високо средномесечно възнаграждение през периода получават работещите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3079 евро.

Следват:

финансови и застрахователни дейности – 2140 евро ;

; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива – 2036 евро.

В другия край на класацията е хотелиерството и ресторантьорството, където средната заплата е 918 евро.

В селското, горското и рибното стопанство тя е 1031 евро, а в групата „Други дейности“ – 1053 евро.

Разликата между най-високо и най-ниско платения сектор е над три пъти.

Източник: НСИ

Наетите се увеличават спрямо март

Към края на юни наетите по трудово и служебно правоотношение достигат 2,37 млн. души.

Това е с 14,8 хил. души, или 0,6% повече, спрямо края на март.

Най-голямо тримесечно увеличение има в:

хотелиерството и ресторантьорството – 23,9% ;

; селското, горското и рибното стопанство – 5%.

Намаление от 2% е отчетено в преработващата промишленост.

Но на годишна база работещите са по-малко

Спрямо края на юни 2025 г. картината е различна. Броят на наетите намалява с 16,7 хил. души, или 0,7%.

Най-сериозният спад е в преработващата промишленост, където наетите са с 19,4 хил. души по-малко.

Намаление има още в административните и спомагателните дейности – с 3,5 хил. души, както и в селското, горското и рибното стопанство – с 3,1 хил. души.

В същото време най-силен ръст се наблюдава в хуманното здравеопазване и социалната работа, където наетите се увеличават с 10,8 хил. души, или 5,2%.

Повече работещи има и в хотелиерството и ресторантьорството – с 1,5 хил. души.

Данните на НСИ са предварителни и са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и другите разходи за труд. Изследването е представително и се провежда чрез стратифицирана случайна извадка от предприятия.