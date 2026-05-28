България

„Плащат глоби с усмивка и строят“ – министър Абровски за „незаконния град“ край Варна

Министърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна. „Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ“, заяви министърът

28 май 2026, 09:33
Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна
Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение
За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”
Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?
Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС

Спорният проект за 75-метрова сграда в „Младост” отново влиза в СОС
На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента

На фона на остри спорове: Депутатите обсъждат новия правилник на парламента
Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове
Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

Тежка катастрофа с линейка в Пловдив

М инистърът на земеделието Пламен Абровски коментира казуса с „незаконния град“ край Варна в предаването „Здравей, България“ по NOVA. Припомняме, че при акция на полицията и общината на 26 май в местността „Баба Алино” край Варна бяха разкрити 104 незаконни сгради, изградена инфраструктура, трафопостове и цели улици в близост до природен парк „Златни пясъци“.

„Земята на „незаконния град” е горска територия и е абсурд да се променя предназначението ѝ. През октомври 2023 г. горски служители отиват на проверка и констатират сеч и строителство и уведомяват РИОСВ, община Варна и всички други компетентни институции, включително полицията. И докато там бетонът расте, продължават проверките и уведомленията към прокуратурата, но не последва нищо. Още тогава е трябвало общината да издаде мярка спиране на всякакво строителство и ако в рамките на срока предписанието не бъде изпълнено, да отидат и да го изчистят“, каза Абровски.

По думите му незаконния комплекс е създаден върху терен на гора, предвидена за дърводобив. Именно затова никога не е имало сгради, подлежащи на удостоверение за търпимост. „Имот номер 5 е заменка от 2005 г., тя не попада в забранителния списък, но е част от общата забрана за промяна на предназначението. В документа пише, че имотът е гора с цел производство на дървесина, абсурдно е да се издаде удостоверение за търпимост. В момента единственото решение продължава да бъде общината да изчисти гората от строителството”, добави Абровски.

Според земеделския министър председателят на ДАНС е наложил принудителна административна мярка на един от инвеститорите на мащабния комплекс, а 10 дни по-късно тя е отменена. Това действие ще бъде обект на проверка и ще бъде изискано обяснение.

„От 2023 г. досега всяка институция е реагирала сама за себе си. Вчера събрахме за пръв път отговорните институции и обсъдихме казуса. Случилото се във Варна е много грозно – наглост с двойно дебелоочие. Не може да ти казват, че сечеш и строиш незаконно, да си плащаш глобите с усмивка, да продължаваш да строиш и да мислиш, че никой нищо не може да ти каже”, заяви още Пламен Абровски. 

Министърът обяви, че закупилите апартаменти в незаконния комплекс могат да предявят претенциите си към Община Варна.

В момента строителството е спряно. Има задържани.

Ден по-късно (27 май) държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха – вината е на сегашния кмет.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна. 

Цените на храните

Абровски обясни, че новите мерки срещу спекулата предвиждат промоциите в търговските вериги да не бъдат за сметка на доставчика. „Искаме споделена отговорност между различните участници във веригата – 50:50. Конкуренцията в бранша е жестока, но трябва да има някаква честност. Ефектът от мерките ще бъде положителен, съвсем скоро ще обявим инициатива „Кошница с грижа” – първа стъпка от множество действия за по-ниски цени. Очаква се вследствие на това цените да паднат с над 10%. В нея доброволно се включват всички вериги – както големи, така и малки”, поясни земеделският министър.

Според него е недопустимо вносните продукти да имат по-малка надценка от българските, за да се продават по-лесно. „Пример е прясното мляко, но има продукти, които са по-евтини у нас, отколкото, ако бъдат внесени, но са недостатъчно количество. Най-къса доставка има при големите търговски вериги, а при малките квартални магазинчета има най-голямо оскъпяване, а аз искам да им дам достъп до земеделските производители. Създадох работна група, която скоро ще може да ми каже да променим сайта на ведомството, така че всеки малък търговски обект да има информация за тях”, посочи още Абровски.

По думите му амбицията му е да срещне магазинчетата с производителите на местно ниво. „Предишният директор Мавровски каза, че не са го пускали на „Капитан Андреево”, затова не е знаел какво се случва. Попита ме може ли вече да отиде там, аз не разбрах кой му е попречил. Другата или по-другата седмица ще отида лично аз на КПП, за да видим целия процес. Европейската комисия е идвала на одит, щом тя е сигурна в системата за контрол на храните по границата, кой съм аз да се усъмня”, уточни министърът. 

По темата

Източник: Nova.bg    
незаконен град Варна Пламен Абровски Златни пясъци незаконно строителство община Варна горска територия цени на храните Кошница с грижа земеделски производители
Последвайте ни
Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Скандалът край Варна: Кой опъна „чадър“ над 104 незаконни сгради в „Баба Алино“?

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

Обрат във времето преди уикенда: Поройни дъждове, бурен вятър и ледени късове

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

99% от шефовете на фирми очакват съкращения заради AI

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Легенда на Ferrari: Дори китайците няма да искат да копират Luce

Легенда на Ferrari: Дори китайците няма да искат да копират Luce

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какво не е наред с алкалната диета?

Какво не е наред с алкалната диета?

Свят Преди 31 минути

Защо лимоните и месото не могат да променят киселинността на кръвта ни и каква е истинската причина алкалната диета да работи

,

„Тренд“: Над половината българи вече гледат с оптимизъм на бъдещето на страната

България Преди 33 минути

Изборите от 19 април донесоха рязък скок в доверието към новия парламент и правителството, а песимизмът за личните доходи и икономиката намалява, сочат данните на агенцията

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Meta въвежда платени версии на Facebook, Instagram и WhatsApp в световен мащаб

Технологии Преди 1 час

Технологичният гигант пуска глобално „Facebook Plus“, „Instagram Plus“ и „WhatsApp Plus“. Срещу месечна такса от 3$ до 4$ потребителите ще получат достъп до допълнителни анализи, премиум стикери и по-големи възможности за персонализация

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

Тир пламна и изгоря напълно на АМ "Тракия", движението е затруднено

България Преди 1 час

Два екипа на пожарната са овладели пламъците, няма пострадали

Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

Повечето рансъмуер атаки никога не стават новина

Любопитно Преди 1 час

Огромно дърво се стовари върху коли в Асеновград

Огромно дърво се стовари върху коли в Асеновград

България Преди 1 час

Един от автомобилите е напълно смазан, улицата е блокирана

Изследват морето край Варна за замърсяване след изтичане на фекални води от хотел

Изследват морето край Варна за замърсяване след изтичане на фекални води от хотел

България Преди 1 час

Взета е проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Заради епидемията от ебола: Уганда затваря границата си с Конго

Свят Преди 1 час

СЗО предупреждава, че мярката може да ускори разпространението на вируса чрез нелегални маршрути

,

Безсмъртна медуза: Биолози разкриха тайната на създание с вграден механизъм срещу стареене

Любопитно Преди 2 часа

Учените дешифрираха генетичния код на Turritopsis dohrnii – единственият организъм на Земята, способен да рестартира жизнения си цикъл

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Петролът скочи след ударите на САЩ по Иран, страх от нова криза в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Инвеститорите се опасяват, че напрежението около Ормузкия проток може да разтърси световната икономика

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Зеленски с ново предупреждение: Подготвяме още атаки дълбоко в Русия

Свят Преди 2 часа

Киев обяви, че ще засили ударите срещу руската нефтена индустрия, а Москва заплаши с нови масирани удари по Украйна

<p>Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си</p>

Мистерия с руски танкер: Кораб с петрол за Куба внезапно смени курса си

Свят Преди 3 часа

300 000 барела суров петрол не стигнаха до Карибите на фона на натиска от САЩ

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Румен Радев на ключови срещи в Брюксел: НАТО и ЕС посрещат българския премиер

Свят Преди 3 часа

След визитите в Париж и Берлин министър-председателят разговаря с Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

САЩ с нови удари срещу Иран, последва ответна атака

Свят Преди 3 часа

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Кралицата на Норвегия е приета в болница

Свят Преди 3 часа

През януари тя получи пейсмейкър, след като по време на ски ваканция получи ускорен и неритмичен пулс

,

5 знака, че попивате негативната енергия на околните

Любопитно Преди 3 часа

Емпатията е суперсила, но когато не поставяме граници, чуждото напрежение може буквално да ни разболее

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Сексът е следствие, а не причина да бъдеш с нея

Edna.bg

В нова лента: Захари Бахаров - от мафиотски бос до полицай, ще бъде „баща" на Алена Вергова

Edna.bg

Разделя ли се Майкон с Левски - бразилецът със силни думи

Gong.bg

Ефе Али: Локомотив показа кой е царят на Пловдив

Gong.bg

Пламен Абровски: Още през 2023 г. общината трябваше да изчисти „незаконния град” край Варна. Може да го направи и сега

Nova.bg

Рюте: България е важен партньор в НАТО. Радев: Алиансът трябва да има ясна визия

Nova.bg