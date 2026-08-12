Как да започнете първа работа: Над 3100 места вече са разкрити за младежи

По „Младежка заетост+“ младите хора могат да бъдат включени в платен стаж, обучение по време на работа или субсидирана заетост за период от шест месеца.

О бщо 3128 работни места за младежи до 29 години са разкрити по проект „Младежка заетост+“ – Компонент 2 от началото на приема на заявки през февруари.

До момента са сключени повече от 2500 договора с работодатели на обща стойност над 18 млн. евро, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Още 1037 заявления са в процес на обработка. Те са за разкриването на близо 1500 нови работни места. По мярката е предвидено да бъдат подкрепени най-малко 8520 млади хора.

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Стаж, обучение или субсидирана работа

Чрез проекта младите хора могат да направят първи стъпки на пазара на труда, да натрупат практически опит и да придобият нови умения.

Предвидени са няколко възможности:

платени стажове ;

; обучение по време на работа ;

; субсидирана заетост ;

; курсове за придобиване на меки умения.

Стажовете, обученията по време на работа и подкрепената заетост са за период от 6 месеца.

Работодателят трябва да запази заетостта още три месеца

При субсидираната заетост подкрепата не приключва след шестия месец.

Работодателят има ангажимент да запази заетостта на включените младежи поне за още три месеца. За този период се покриват осигурителните вноски за сметка на работодателя.

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Целта е младите хора не само да стигнат до първа или нова работа, но и да имат възможност да останат по-трайно на пазара на труда.

Как работодателите могат да кандидатстват

Работодателите, които искат да наемат младежи по проекта, могат да подават заявки чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Заявлението се изпраща до бюрото по труда на територията, на която ще се изпълняват дейностите.

Бюджетът е над 61 млн. евро

„Младежка заетост+“ – Компонент 2 се изпълнява от Агенцията по заетостта по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+, а общият му бюджет е над 61 млн. евро.