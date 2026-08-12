Стоян Колев отива на съд за агресивно шофиране и употреба на кокаин

Р айонната прокуратура в Пазарджик внесе обвинителен акт срещу 39-годишния инфлуенсър Стоян Колев. Той е предаден на съд за агресивно шофиране по автомагистрала „Тракия“, управление на автомобил след употреба на кокаин и непристойно поведение в Съдебната палата в Пазарджик, съобщиха от прокуратурата.

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На 16 юни Колев управлявал автомобил в посока Бургас. Според обвинението той се движел с висока скорост, приближавал опасно други автомобили и им присветвал с фарове.

В един момент мъжът размахал през люка на автомобила пневматична пушка. След подаден сигнал на телефон 112 той бил спрян от служители на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При полицейската проверка техническо средство отчело положителен резултат за употреба на кокаин. Резултатът впоследствие бил потвърден и от химико-токсикологично изследване на кръвна проба.

В автомобила била открита и пневматичната пушка.

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Обвинен е и за поведението си в Съдебната палата

Прокуратурата повдига срещу Колев обвинение и за второ деяние, извършено на 19 юни в Съдебната палата в Пазарджик.

След заседание по искането за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ той започнал да вика и използвал обидни и нецензурни изрази пред граждани и служители на съдебната охрана, посочват от прокуратурата.

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Спрямо 39-годишния мъж е определена мярка за неотклонение „домашен арест“.

Делото вече е внесено за разглеждане в Районния съд в Пазарджик. Колев е обвинен за хулиганство при условията на продължавано престъпление и за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотично вещество.