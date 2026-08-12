Свят

Зеленски обяви уникална операция на 300 км от фронта: Поразен е Новоросийск

12 август 2026, 13:36
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В нощта на 12 август силите за отбрана проведоха уникална операция за унищожаване на руските позиции в пристанището на Новоросийск. Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди атаката и разкри подробности.

"Тази нощ нашите Сили за отбрана на Украйна проведоха уникална операция за унищожаване на военно-морската база в Новоросийск – последния основен аванпост на руския флот в Черно море, на разстояние от над 300 километра от фронтовата линия“, съобщи Зеленски във Facebook.

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

По-конкретно, както отбеляза президентът, по целите са нанесени удари от украински реактивни дронове "Паляница“, ракети "Нептун“ и морски безпилотни системи.

"Потвърдено е поразяване на позиции на противовъздушната отбрана, пристанища и инфраструктура на морското пристанище“, добавя президентът.

Зеленски: Украйна удари руското пристанище Приморск

Държавният глава благодари на войниците от ВСУ, Службата за сигурност на Украйна и украинските разузнавателни служби за точността и добрите резултати.

Новоросийск под украински обстрел, жертви, ранени и материални щети

"Флотът и цялата инфраструктура, която го поддържа, няма да бъдат в безопасност, докато продължава руската агресия. Войната трябва да бъде спряна и всички адекватни предложения за дипломатически решения са на масата“, заявява Зеленски.

Ударът срещу чисто военната инфраструктура в Новоросийск идва на фона на разкрития на Financial Times, че Киев е пренасочил тактиката си в Черно море.

Според изданието, преди около месец Украйна е преустановила ударите с дронове срещу цивилни петролни танкери, ползващи пристанището в Новоросийск, по изрично настояване на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Причината за натиска от страна на САЩ са били опасенията от скок в световните цени на петрола и рисковете от мащабна екологична катастрофа.

В резултат украинското командване е запазило атаките в региона, но е фокусирало всичките си ресурси върху унищожаването на руските бойни кораби, ПВО комплексите и командните пунктове на флота.

Източник: Фокус     
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