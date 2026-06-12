Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

"Набелязали сме мерки за установяване на водачи, които системно нарушават правилата за движение", каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарния контрол относно предприетите мерки за превенция на тежки пътнотранспортни произшествия и гонките.

"Предприехме мерки за индивидуализиране на местата, където са се провеждали или могат да се провеждат гонки или движение на автомобили с голяма скорост, както и идентифициране на водачи, които са склонни да участват в гонки", посочи Демерджиев.

"Използваме целия ресурс на МВР, включително и дронове, за да извършим превенция и тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават. Освен това констатираме, че част от тези хора притежават мощни и скъпи автомобили, затова направихме списък, с който да установим начините за подаване на информация в НАП, дали те имат легални приходи, за да се сдобият с такива автомобили", поясни министърът.

"Направихме необходимото да споделим опит с Испания в това отношение, която, подобно на нас, е била на дъното на държавите, прилагащи адекватни мерки срещу инциденти с тежко пострадали и загинали. В момента Испания е в челните класации с най-малък пътен травматизъм. Разменяме документи, изпратихме и служители на място, за да се запознаят с опита на Испания", каза Демерджиев.

По думите му целта е да се изработи цялостна стратегия в рамките на Министерския съвет, така че да не се разчита на акции на специализирани полицейски операции, а в по-дълъг период да има трайни и категорични резултати.

На въпрос от Николай Денков ("Продължаваме промяната") за спряна актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия вътрешният министър отбеляза, че действително е имало прекъсване, което се дължи на преминаване към по-нова версия. Той посочи, че поради нуждата от технологично време до 18 май 2026 г. картата не е работила, но в този период информацията е предоставяна на интернет страницата на МВР.