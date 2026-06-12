България

Демерджиев: Използваме всички ресурси на МВР, включително дронове

Демерджиев: Направихме необходимото да споделим опит с Испания

Николай Киров Николай Киров

12 юни 2026, 16:32
Румен Радев: Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР

Румен Радев: Разглеждат се различни варианти за главен секретар на МВР
Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец

Шефът на НДК отговори на обвиненията: Не съм получавала по 14 000 евро на месец
Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока

Ново обществено обсъждане на по-високите цени на парното и тока
40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници
„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама

„Те ме унищожиха“: Как пенсионер загуби 18 600 евро и се оказа с кредит от 30 000 евро след измама
Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok

Трагедия в Англия: 11 години затвор за българин, убил бебе на пътя заради TikTok
„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата
МВР започна мащабни акции срещу незаконните гонки в страната

МВР започна мащабни акции срещу незаконните гонки в страната

"Набелязали сме мерки за установяване на водачи, които системно нарушават правилата за движение", каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в рамките на парламентарния контрол относно предприетите мерки за превенция на тежки пътнотранспортни произшествия и гонките.

"Предприехме мерки за индивидуализиране на местата, където са се провеждали или могат да се провеждат гонки или движение на автомобили с голяма скорост, както и идентифициране на водачи, които са склонни да участват в гонки", посочи Демерджиев.

"Използваме целия ресурс на МВР, включително и дронове, за да извършим превенция и тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават. Освен това констатираме, че част от тези хора притежават мощни и скъпи автомобили, затова направихме списък, с който да установим начините за подаване на информация в НАП, дали те имат легални приходи, за да се сдобият с такива автомобили", поясни министърът.

"Направихме необходимото да споделим опит с Испания в това отношение, която, подобно на нас, е била на дъното на държавите, прилагащи адекватни мерки срещу инциденти с тежко пострадали и загинали. В момента Испания е в челните класации с най-малък пътен травматизъм. Разменяме документи, изпратихме и служители на място, за да се запознаят с опита на Испания", каза Демерджиев.

По думите му целта е да се изработи цялостна стратегия в рамките на Министерския съвет, така че да не се разчита на акции на специализирани полицейски операции, а в по-дълъг период да има трайни и категорични резултати.

На въпрос от Николай Денков ("Продължаваме промяната") за спряна актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия вътрешният министър отбеляза, че действително е имало прекъсване, което се дължи на преминаване към по-нова версия. Той посочи, че поради нуждата от технологично време до 18 май 2026 г. картата не е работила, но в този период информацията е предоставяна на интернет страницата на МВР.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Лилия Йорданова    
пътна безопасност МВР Иван Демерджиев
Последвайте ни
Рутинен очен преглед откри мозъчен тумор при 13-годишно дете

Рутинен очен преглед откри мозъчен тумор при 13-годишно дете

Разкриха нови зловещи подробности за убийството на актьора от

Разкриха нови зловещи подробности за убийството на актьора от "Топ Гън" Джеймс Ханди

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

40 000 евро директорска заплата: МЗ съобщи шокиращи данни за държавните болници

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Моден триумф на Мондиал 2026: Салма Хайек взриви стадион „Ацтека“ с рокля-знаме

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България
Ексклузивно

12 юни: Гласът, който събуди съвестта на Европа за поробена България

Преди 10 часа
Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България
Ексклузивно

Лятото натиска спирачките: Интензивни валежи заливат почти цяла България

Преди 10 часа
Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек
Ексклузивно

Ваканция от ада: 8 знака, че в никакъв случай не трябва да пътувате с този човек

Преди 10 часа
Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването
Ексклузивно

Мондиал 2026 започна с история: Мексико триумфира на откриването

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

Фейсбук се срина, потребители останаха без достъп до платформата

България Преди 8 минути

Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

Провокации и вдъхновяващи човешки истории в „Шеф под прикритие – Аватар“

Любопитно Преди 9 минути

Гледайте финалния епизод тази вечер от 21:00 ч. по NOVA

<p>Брендо пак е искал да бъде предсрочно освободен от затвора</p>

Евелин Банев-Брендо пак е искал да бъде предсрочно освободен от затвора

България Преди 20 минути

Той е осъден на 10 години и половина затвор за наркотрафик

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

Видео от изкуствен интелект измами жена да даде 33 000 евро

България Преди 21 минути

Впоследствие комуникацията с нея била преустановена

Публикуваха резултатите от матурите след 4-ти клас

Публикуваха резултатите от матурите след 4-ти клас

България Преди 46 минути

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

Опасна „заешка треска“ пламна в САЩ: Пренася се от кърлежи, атакува и хората

Опасна „заешка треска“ пламна в САЩ: Пренася се от кърлежи, атакува и хората

Свят Преди 53 минути

Здравните власти в Колорадо откриха опасната бактерия Francisella tularensis в мъртви диви животни. Болестта, известна като „заешка треска“, се пренася лесно върху хора чрез зачестилите ухапвания от кърлежи и причинява тежки стомашни инфекции

Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка

Задържаха сириец на летище в София с фалшиви паспорт, лична карта и шофьорска книжка

България Преди 1 час

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа

Деца с контузии на главата след жестока катастрофа с тротинетка

Деца с контузии на главата след жестока катастрофа с тротинетка

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в района на ул. "Даскал Попандреев" в София

Technovators League: Кои са архитектите на технологичния напредък?

Technovators League: Кои са архитектите на технологичния напредък?

Любопитно Преди 1 час

КЗК: Към момента няма данни за натиск заради „Кошница с грижа“

КЗК: Към момента няма данни за натиск заради „Кошница с грижа“

България Преди 1 час

КЗК почва предварително проучване за нелоялни търговски практики спрямо земеделски производители

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

КЗП установи нарушения при бързи кредити, налага глоби

България Преди 1 час

На потребителите е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита

Пожар избухва в нефтохранилище в Тамбовска област след украинска атака с дронове

Украйна удари две петролни рафинерии в Русия

Свят Преди 1 час

Потвърдено е избухване на пожари и в двата обекта

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

Ирански агенции: Това е споразумението със САЩ

Свят Преди 2 часа

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток

Евакуация на летището в Хамбург заради мъж нахлул в зоната за сигурност

Евакуация на летището в Хамбург заради мъж нахлул в зоната за сигурност

Свят Преди 2 часа

Бяха спрени и излитащите самолети

„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”

„Усещане за инфлация“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Почина Дейвид Хокни – художникът, който промени съвременното изкуство

Почина Дейвид Хокни – художникът, който промени съвременното изкуство

Свят Преди 2 часа

Светът загуби една от най-влиятелните фигури в съвременното визуално изкуство. Напусна ни Дейвид Хокни – бунтарят от поп арт движението, който не се страхуваше да заменя четката с таблет и чиято картина се продаде за главозамайващите 90 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Как горските служители се борят с корояда

sinoptik.bg
1

Изпращаме втория най-топъл май в историята

sinoptik.bg

Синът на Иван Христов и Ирина Тенчева тръгна по пътя на киното: Самуил дебютира като актьор

Edna.bg

Лили Иванова с последно турне: Примата се сбогува с големите национални обиколки

Edna.bg

Капитанът Бруно Жордао пред Gong.bg: ЦСКА ще бъде още по-силен през сезон 2026/27

Gong.bg

Какво отличава Майкъл Олисе от останалите футболисти?

Gong.bg

Срина се приложението на Meta Messenger

Nova.bg

Две деца пострадаха при инцидент с тротинетка в София

Nova.bg