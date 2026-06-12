Евакуация на летището в Хамбург заради мъж нахлул в зоната за сигурност

П ътническият терминал на летището на северния германски град Хамбург беше евакуиран днес заради инцидент, свързан със сигурността, като всички пътници е трябвало отново да преминат проверка за сигурност, съобщиха летищната администрация и полицията, цитирани от "Ройтерс".

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„В момента самолети не може да излитат, но кацанията продължават по график. Моля, свържете се с вашата авиокомпания“, пише на уебсайта си на летището.

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Мъж е натиснал авариен бутон, който отваря пътищата за евакуация, получавайки неоторизиран достъп до зоната за сигурност, уточни говорител на федералната полиция.