Публикуваха резултатите от матурите след 4-ти клас

Р езултатите от националното външно оценяване в края 4. клас вече са публикувани в информационната система на Министерството на образованието - ТУК.

Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Над 55 000 четвъртокласници се явяват на НВО по БЕЛ

На същата страница можете да подадете заявления за участие в класиране след 4-ти и 7-и клас и да получите информация за самото класиране.

На 3 юни децата се изправиха пред теста по български език и литература, а на следващия ден - по математика. И двата изпита започнаха в 10:00 ч. и дадоха на учениците по 60 минути да се справят с по 25 задачи. Учениците със специални образователни потребности имаха право на допълнителни 30 минути.

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Тестът по БЕЛ включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа задача, в която децата трябваше да създадат собствен текст.

Математическият тест пък беше насочен към проверка на базовите знания и умения, придобити в началния етап на обучението, като акцентираше и върху способността на учениците да разсъждават логически.

Максималният резултат и на двата изпита е 100 точки.