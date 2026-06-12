Украйна удари две петролни рафинерии в Русия

Пожар избухва в нефтохранилище в Тамбовска област след украинска атака с дронове

У краинските военновъздушни сили са поразили през нощта две петролни рафинерии в руската република Татарстан, съобщи генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от "Ройтерс".

Потвърдено е избухване на пожари и в двата обекта.

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От украинската армия допълниха, че е поразен и завод в Самарска област, в който се произвежда синтетичен каучук, използван при изработването на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети.

Междувременно руската информационна агенция "Интерфакс" съобщи, че водоснабдяването е прекъснато в някои контролирани от Русия части на украинската Донецка област, включително в град Донецк.

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Според агенцията причината е украински удар, който е прекъснал електроснабдяването на пречиствателна станция.