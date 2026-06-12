„Калашниците“ и общинските жилища: Къде са пропуските в системата

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„Имали сме само един конкретно установен проблем с групата, известна като „Калашниците“. Става въпрос за незаконно изградена беседка в общински имот, но извършителят така и не беше установен. Никой не пое отговорност за построяването ѝ.“ Това заяви в ефира на NOVA кметът на столичния район „Кремиковци“ Лилия Донкова.

Единият от обвиняемите за катастрофата на "Челопешко шосе" живеел в общинско жилище

По повод твърденията, че групата е действала организирано и е свързана с престъпна дейност, Донкова беше категорична, че не разполага с преки доказателства.

„Аз лично не съм свидетел и не мога да кажа дали това е така, или не“, подчерта тя.

Има ли заплахи към пострадалите

Кметът коментира и появилите се твърдения на адвокати на пострадали от тежката катастрофа на „Челопешко шосе“, според които близки на обвиняемите оказват натиск върху ранените.

„На мен лично никой не ми е споделял подобни опасения и не е изразявал страх. Хората обаче преживяха огромен ужас и трудно ще преодолеят случилото се“, каза Донкова.

По думите ѝ част от пострадалите са отказали да говорят пред медиите именно заради преживения шок.

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Общинското жилище - законно предоставено, но последвали проверки

Основна тема в разговора беше и случаят с общинско жилище, обитавано от семейство, свързано с един от обвиняемите по делото.

Донкова обясни, че към момента на кандидатстването всички изисквания са били изпълнени.

„Те кандидатстват с реални документи. Декларирали са доходи в размер на около 1550 лева и липса на друга собственост. По документи са имали право да получат общинско жилище“, заяви тя.

По време на ежегодните проверки обаче администрацията установила, че член на семейството е придобил собствен имот. Това е довело до издаването на заповед за прекратяване на наемното правоотношение и освобождаване на жилището.

„Предприехме необходимите действия и издадохме заповед за прекратяване“, посочи районният кмет.

Адвокати разказаха за заплахи и натиск над пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"

Заповедта обаче е била обжалвана и впоследствие отменена от съда.

„Съдът се аргументира с член 17 от наредбата и с това, че не сме обследвали частното жилище. Общината обаче няма правомощия да извършва проверки в частни имоти“, обясни Донкова.

Искат повече мерки срещу високата скорост

След трагичната катастрофа районната администрация отново е внесла предложения за подобряване на пътната безопасност в района.

Сред тях са поставянето на камери за контрол на скоростта и изграждането на пътни неравности по най-рисковите участъци.

„Тези предложения неведнъж са били отхвърляни, но според мен са крайно необходими. Трябва да ограничим скоростта, а това може да стане само с подобни съоръжения“, смята Донкова.

Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ стана в петък и отне живота на четирима души – двама индийски граждани, пътували в автобуса, и двама души от леките автомобили. Ранени бяха още 17 души.

По данни на разследването инцидентът е възникнал след гонка между два автомобила. Единият се е ударил в автобус, който се е преобърнал настрани, а другият е връхлетял върху автобусна спирка.

Двамата мъже, обвинени от прокуратурата в умишлено причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие, са притежавали чешки шофьорски книжки. Властите проверяват как са се сдобили с тях, като не се изключва версията за търговия със свидетелства за управление на моторни превозни средства. По случая тече разследване и в Чехия.

Междувременно Столичната дирекция на вътрешните работи се самосезира след информация, изнесена в ефира на NOVA, за предполагаем тормоз и заплахи срещу пострадали при фаталния инцидент. Според адвокати на потърпевшите близки на обвиняемите са се опитвали да ги разубедят да търсят справедливост и да предприемат действия по защита на правата си.